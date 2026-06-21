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భువనేశ్వరి గారు ఆర్డర్ చేస్తే.. రైతు బజారులో కూరగాయలు కొన్న సీఎం చంద్రబాబు
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని 46.86 లక్షల రైతు కుటుంబాలకు పీఎం-కిసాన్-అన్నదాత సుఖీభవ పథకం కింద రూ. 3,125.47 కోట్లను విడుదల చేసిన సందర్భంగా, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు శనివారం నాడు ప్రకృతి వ్యవసాయం, సుస్థిర వ్యవసాయం రైతు సంక్షేమం ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెప్పారు. ఈ సందర్భంగా రైతు బజారులో ఇంటి కోసం కూరగాయలను బాబు కొనుగోలు చేశారు. ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.
Rytu Bazar
పల్నాడు జిల్లా చిలకలూరిపేట నియోజకవర్గంలోని లింగంగుంట్ల గ్రామంలో జరిగిన 'పీఎం-కిసాన్-అన్నదాత సుఖీభవ, స్వచ్ఛ ఆంధ్ర- స్వర్ణాంధ్ర కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి, రసాయన ఎరువులు, పురుగుమందుల అధిక వినియోగం వల్ల నేల సారం, ప్రజారోగ్యం, వ్యవసాయం దీర్ఘకాలిక సుస్థిరత దెబ్బతింటున్నాయని పేర్కొన్నారు.
ఇప్పటికే దాదాపు 20 లక్షల ఎకరాల్లో ప్రకృతి వ్యవసాయం చేపట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ దేశంలోనే అగ్రగామిగా నిలిచిందని గుర్తు చేస్తూ, రైతులు ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతులను మరింతగా అవలంబించాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. ఇటీవలి ఎగుమతుల ఎదురుదెబ్బలను ప్రస్తావిస్తూ, పురుగుమందుల అవశేషాల ఆందోళనల కారణంగా గుంటూరు నుంచి ఎగుమతి అయిన మూడు కంటైనర్ల మిరపకాయలను చైనా వెనక్కి పంపినట్లు సమాచారం అందిందని నాయుడు అన్నారు.
అధిక రసాయన అవశేషాలున్న వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను అనేక దేశాలు తిరస్కరిస్తున్నాయని ఆయన హెచ్చరించారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లకు ప్రవేశం పొందాలంటే, రైతులు ఎరువులు, పురుగుమందులను వాడేటప్పుడు తప్పనిసరిగా శాస్త్రీయ సిఫార్సులను పాటించాలని ఆయన చెప్పారు.
జాతీయ స్థాయి పీఎం-కిసాన్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీతో వర్చువల్ విధానంలో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి, 'అన్నదాత సుఖీభవ' పథకం కింద మొదటి విడత ఆర్థిక సహాయాన్ని విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి రూ. 5,000, పీఎం-కిసాన్ పథకం కింద రూ. 2,000 కలిపి, మొత్తం రూ. 7,000 చొప్పున అర్హులైన ప్రతి రైతు కుటుంబానికి ఈ సహాయం అందింది.
రాష్ట్రం నుంచి రూ. 14,000, కేంద్రం నుంచి రూ. 6,000 కలిపి, ప్రతి రైతు కుటుంబానికి ఏడాదికి రూ. 20,000 ఆర్థిక సహాయం అందిస్తామన్న తమ ఎన్నికల హామీని కూటమి ప్రభుత్వం నెరవేరుస్తోందని ఆయన పేర్కొన్నారు. విత్తనాల సరఫరా నుండి పంట విక్రయం వరకు రైతులకు ప్రభుత్వం అండగా నిలుస్తోందని, ధాన్యం సేకరణ జరిగిన 48 గంటల్లోనే చెల్లింపులు జరిగేలా చూస్తోందని చంద్రబాబు నాయుడు స్పష్టం చేశారు.
ఈ-క్రాప్ విధానాలు, ఎస్ఎంఎస్ ఆధారిత సూచనలు రైతులకు వ్యవసాయానికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని సకాలంలో పొందడంలో సహాయపడుతున్నాయని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. అలాగే, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎరువుల లభ్యతను కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చిన ఆయన, రైతుల ఆదాయాన్ని పెంచేందుకు పంటల వైవిధ్యీకరణను చేపట్టాలని ప్రోత్సహించారు.
నీటిపారుదల ప్రాజెక్టుల గురించి ప్రస్తావిస్తూ, పోలవరం ప్రాజెక్టును 2027 ఏప్రిల్ నాటికి పూర్తి చేసి దేశానికి అంకితం చేస్తామని ముఖ్యమంత్రి పునరుద్ఘాటించారు. భారీ ప్రాజెక్టులు మరియు వాటిని పూర్తి చేయడానికి ప్రాధాన్యతనిచ్చే 'నీటిపారుదల క్యాలెండర్' ద్వారా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సాగునీటి ప్రయోజనాలను కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కింజరాపు అచ్చెన్నాయుడు మాట్లాడుతూ, వ్యవసాయ రంగానికి పూర్వవైభవం తీసుకురావడానికి మరియు వ్యవసాయాన్ని లాభసాటిగా మార్చడానికి కూటమి ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోందని చెప్పారు. గత ఏడాది 'అన్నదాత సుఖీభవ' పథకం కింద రైతులకు రూ.8,985.41 కోట్లు పంపిణీ చేశామని, ప్రస్తుత విడత ద్వారా అటవీ హక్కుల చట్టం పరిధిలోకి వచ్చే సాగుదారులతో సహా 46,85,838 రైతు కుటుంబాలకు లబ్ధి చేకూరుతుందని ఆయన తెలిపారు. నేల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటం, బిందు మరియు తుంపర సేద్యం, వ్యవసాయ యాంత్రీకరణ, డ్రోన్ ఆధారిత వ్యవసాయం వంటి కార్యక్రమాలను తిరిగి పునరుద్ధరిస్తున్నట్లు మంత్రి వెల్లడించారు.
అలాగే, రైతులు యూరియా వాడకాన్ని తగ్గించి, సేంద్రీయ, శాస్త్రీయ వ్యవసాయ పద్ధతులను అవలంబించాలని ఆయన కోరారు. స్వచ్ఛ ఆంధ్ర - స్వర్ణ ఆంధ్ర కార్యక్రమంలో భాగంగా, కడప, కర్నూలులో మొత్తం 15 మెగావాట్ల సామర్థ్యం, రూ.330 కోట్ల పెట్టుబడితో ఏర్పాటు చేయనున్న రెండు వ్యర్థాల నుండి విద్యుత్ ప్లాంట్ల నిర్మాణానికి బాబు శంకుస్థాపన చేశారు.
వ్యర్థాలను సంపదగా మార్చడానికి, పేరుకుపోయిన చెత్త భారాన్ని తగ్గించడానికి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇలాంటి ఎనిమిది ప్లాంట్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు.
వ్యవసాయ రంగంలోని సవాళ్లను తెలుసుకోవడానికి, పంటల వైవిధ్యీకరణను ప్రోత్సహించడానికి, ప్రభుత్వ సహాయక కార్యక్రమాలపై అవగాహన కల్పించడానికి ప్రజాప్రతినిధులు త్వరలో ప్రతి రైతు ఇంటిని సందర్శిస్తారని ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి రెండేళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా, త్వరలోనే సమగ్ర పురోగతి నివేదికలను విడుదల చేస్తామని కూడా ఆయన పేర్కొన్నారు.
60 ఏళ్ల వయసులో ఆమీర్ ఖాన్ 3వ పెళ్లి, ఏడాదిన్నరగా ఆమెతో డేటింగ్ చేసి...
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