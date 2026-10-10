రాయలసీమ ఉద్యానవన సాగులో డ్రోన్ల వినియోగం- అందుబాటులో అద్దెకు డ్రోన్లు
రాయలసీమలో, ముఖ్యంగా ఉద్యానవన సాగులో డ్రోన్ల వినియోగం అంతర్భాగంగా మారుతోంది. కూలీల కొరతను అధిగమించడానికి, నిర్వహణపరమైన ఇబ్బందులను తగ్గించుకోవడానికి, పని సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోవడానికి రైతులు వీటిని వినియోగిస్తున్నారు.
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అనంతపురం, కర్నూలు, నంద్యాల, కడప జిల్లాల్లో విస్తారమైన ఉద్యానవన తోటలు ఉన్నాయి, వీటికి తరచుగా పురుగుమందుల పిచికారీ అవసరం ఉంటుంది. అరటి, ఇతర పండ్ల తోటల పైన డ్రోన్లు ఎగురుతూ, సంప్రదాయ పద్ధతులతో పోలిస్తే చాలా తక్కువ సమయంలోనే పిచికారీ పనులను పూర్తి చేయడం కనిపిస్తుంది.
పులివెందులకు చెందిన అరటి రైతు ఎన్. హరినాథ్, తన ఏడు ఎకరాల తోటలో గంటలోపే పురుగుమందుల పిచికారీ పూర్తి చేశానని చెప్పారు. ప్రస్తుతం నియోజకవర్గ కేంద్రాల్లో డ్రోన్లు అద్దెకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. రైతులు ఎకరానికి సుమారు రూ.1,000 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ సేవ గణనీయమైన సమయాన్ని, శ్రమను ఆదా చేస్తుందని హరినాథ్ పేర్కొన్నారు. అధికారిక గణాంకాల ప్రకారం, 2026 అక్టోబర్ 1 నాటికి ఆంధ్రప్రదేశ్లో వ్యవసాయ సంబంధిత డ్రోన్ల వినియోగం 3.5 లక్షల గంటలకు చేరుకుంది.
ఇందులో దాదాపు రెండు లక్షల గంటలు రాయలసీమలోనే నమోదయ్యాయి. ఇది ఆ ప్రాంతంలో ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఎక్కువగా స్వీకరిస్తున్న తీరును స్పష్టం చేస్తోంది. నంద్యాల జిల్లా గోస్పాడుకు చెందిన రైతు ఎం. శివరామిరెడ్డి, పురుగుమందుల పిచికారీ కోసం తాను ఒక డ్రోన్ను కొనుగోలు చేసినట్లు తెలిపారు. "నా పని చాలా సులభమైంది. పురుగుమందు, నీటిని కలిపిన తర్వాత, ఈ డ్రోన్ సుమారు 10 నిమిషాల్లో ఒక ఎకరం విస్తీర్ణంలో మందును పిచికారీ చేయగలదు," అని ఆయన వివరించారు.
వ్యవసాయ డ్రోన్ల కొనుగోలుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 80 శాతం రాయితీని అందిస్తోంది. రైతులు జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అక్కడ వారి అర్హతను పరిశీలిస్తారు. నంద్యాల జిల్లాలో ఇప్పటివరకు 52 డ్రోన్ల కొనుగోలుకు ప్రభుత్వం రైతులకు రాయితీలు కల్పించిందని అధికారులు తెలిపారు.
రాయలసీమలో వ్యవసాయ పద్ధతులు మారుతున్న నేపథ్యంలో, ట్రాక్టర్ల మాదిరిగానే డ్రోన్లను కూడా రైతులు ఒక కీలకమైన వ్యవసాయ పరికరంగా భావిస్తున్నారు. ఎత్తుగా, దట్టంగా పెరిగే ఉద్యానవన పంటలకు డ్రోన్లు ప్రత్యేకంగా ఉపయోగపడతాయని నంద్యాల ఉద్యానవన శాఖ అధికారి యు. నాగరాజు తెలిపారు. ఈ ఏడాది సుమారు 30,000 హెక్టార్ల విస్తీర్ణంలో పురుగుమందుల పిచికారీకి డ్రోన్లను వినియోగించినట్లు అంచనా. అంతేకాకుండా, ట్రాఫిక్ పర్యవేక్షణ, నిఘా, భూముల పునఃసర్వే వంటి పనులకు కూడా డ్రోన్లు ఉపయోగపడుతున్నాయి.