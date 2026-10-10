  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
  4. Farmers Turn To Drones To Tackle Labour Shortages And Rising Costs
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 10 October 2026 (23:14 IST)

రాయలసీమ ఉద్యానవన సాగులో డ్రోన్‌ల వినియోగం- అందుబాటులో అద్దెకు డ్రోన్లు

Farmers
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 10 Oct 2026 (23:14 IST)
google-news
Farmers
రాయలసీమలో, ముఖ్యంగా ఉద్యానవన సాగులో డ్రోన్‌ల వినియోగం అంతర్భాగంగా మారుతోంది. కూలీల కొరతను అధిగమించడానికి, నిర్వహణపరమైన ఇబ్బందులను తగ్గించుకోవడానికి, పని సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోవడానికి రైతులు వీటిని వినియోగిస్తున్నారు.
 
అనంతపురం, కర్నూలు, నంద్యాల, కడప జిల్లాల్లో విస్తారమైన ఉద్యానవన తోటలు ఉన్నాయి, వీటికి తరచుగా పురుగుమందుల పిచికారీ అవసరం ఉంటుంది. అరటి, ఇతర పండ్ల తోటల పైన డ్రోన్‌లు ఎగురుతూ, సంప్రదాయ పద్ధతులతో పోలిస్తే చాలా తక్కువ సమయంలోనే పిచికారీ పనులను పూర్తి చేయడం కనిపిస్తుంది.
 
పులివెందులకు చెందిన అరటి రైతు ఎన్. హరినాథ్, తన ఏడు ఎకరాల తోటలో గంటలోపే పురుగుమందుల పిచికారీ పూర్తి చేశానని చెప్పారు. ప్రస్తుతం నియోజకవర్గ కేంద్రాల్లో డ్రోన్లు అద్దెకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. రైతులు ఎకరానికి సుమారు రూ.1,000 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ సేవ గణనీయమైన సమయాన్ని, శ్రమను ఆదా చేస్తుందని హరినాథ్ పేర్కొన్నారు. అధికారిక గణాంకాల ప్రకారం, 2026 అక్టోబర్ 1 నాటికి ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో వ్యవసాయ సంబంధిత డ్రోన్ల వినియోగం 3.5 లక్షల గంటలకు చేరుకుంది. 
 
ఇందులో దాదాపు రెండు లక్షల గంటలు రాయలసీమలోనే నమోదయ్యాయి. ఇది ఆ ప్రాంతంలో ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఎక్కువగా స్వీకరిస్తున్న తీరును స్పష్టం చేస్తోంది. నంద్యాల జిల్లా గోస్పాడుకు చెందిన రైతు ఎం. శివరామిరెడ్డి, పురుగుమందుల పిచికారీ కోసం తాను ఒక డ్రోన్‌ను కొనుగోలు చేసినట్లు తెలిపారు. "నా పని చాలా సులభమైంది. పురుగుమందు, నీటిని కలిపిన తర్వాత, ఈ డ్రోన్ సుమారు 10 నిమిషాల్లో ఒక ఎకరం విస్తీర్ణంలో మందును పిచికారీ చేయగలదు," అని ఆయన వివరించారు. 
 
వ్యవసాయ డ్రోన్ల కొనుగోలుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 80 శాతం రాయితీని అందిస్తోంది. రైతులు జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అక్కడ వారి అర్హతను పరిశీలిస్తారు. నంద్యాల జిల్లాలో ఇప్పటివరకు 52 డ్రోన్ల కొనుగోలుకు ప్రభుత్వం రైతులకు రాయితీలు కల్పించిందని అధికారులు తెలిపారు. 
 
రాయలసీమలో వ్యవసాయ పద్ధతులు మారుతున్న నేపథ్యంలో, ట్రాక్టర్ల మాదిరిగానే డ్రోన్లను కూడా రైతులు ఒక కీలకమైన వ్యవసాయ పరికరంగా భావిస్తున్నారు. ఎత్తుగా, దట్టంగా పెరిగే ఉద్యానవన పంటలకు డ్రోన్లు ప్రత్యేకంగా ఉపయోగపడతాయని నంద్యాల ఉద్యానవన శాఖ అధికారి యు. నాగరాజు తెలిపారు. ఈ ఏడాది సుమారు 30,000 హెక్టార్ల విస్తీర్ణంలో పురుగుమందుల పిచికారీకి డ్రోన్లను వినియోగించినట్లు అంచనా. అంతేకాకుండా, ట్రాఫిక్ పర్యవేక్షణ, నిఘా, భూముల పునఃసర్వే వంటి పనులకు కూడా డ్రోన్లు ఉపయోగపడుతున్నాయి.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
చాగల్లు సమీపంలో పులి సంచారం... ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని పవన్ ఆదేశాలు

Rajeev Kanakala: స్కూల్ లోనే పిల్లల భవిష్యత్ ఆధారపడుతుంది : రాజీవ్ కనకాల, వితికా షేరు

Rajeev Kanakala: స్కూల్ లోనే పిల్లల భవిష్యత్ ఆధారపడుతుంది : రాజీవ్ కనకాల, వితికా షేరుమణికొండ:సిస్ట్లా ఇంటర్నేషనల్ ప్రీ స్కూల్ తొలి వార్షికోత్సవ వేడుకలు మణికొండలో వైభవంగా జరిగాయి. గత ఏడాది అక్టోబర్‌లో ప్రారంభమైన ఈ ప్రీ స్కూల్, చిన్నారులకు నాణ్యమైన విద్యతో పాటు క్రమశిక్షణ, సృజనాత్మకత, చక్కని నడవడికను అలవర్చే లక్ష్యంతో ముందుకు సాగుతోంది. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన వార్షికోత్సవ వేడుకలకు సినీ ప్రముఖులు, విద్యావేత్తలు, విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరై సందడి చేశారు.

Gallery 5 NXTinAI: గ్యాలరీ5 NXTinAI: AI వెండితెరపైకి అడుగుపెడుతోంది

Gallery 5 NXTinAI: గ్యాలరీ5 NXTinAI: AI వెండితెరపైకి అడుగుపెడుతోందిAI-ఆధారిత కథన శైలిని టెలివిజన్ నుండి థియేట్రికల్ సినిమా వైపు తీసుకువెళ్ళిన గ్యాలరీ5, తదుపరి తరం ఫిల్మ్ మేకింగ్ టెక్నాలజీని నిర్మించడానికి హైదరాబాద్‌లో చిత్రనిర్మాతలను మరియు టెక్నాలజీ లీడర్లను నేడు ఒకచోట చేర్చింది. NXTinAI కార్యక్రమంలో, కలెక్టివ్ ఆర్టిస్ట్స్ నెట్‌వర్క్‌లో భాగమైన గ్యాలరీ5 AI స్టూడియో, పార్క్ హయత్ హైదరాబాద్‌లో చిత్రనిర్మాతలు, నిర్మాతలు, క్రియేటర్స్, టెక్నాలజీ లీడర్లను ఒకచోట చేర్చింది. AIని ప్రయోగాత్మక దశ నుండి ప్రొఫెషనల్, దీర్ఘ-కాల మరియు థియేట్రికల్ నిర్మాణ దశలోకి తీసుకువెళ్ళడానికి నిర్మిస్తున్న టెక్నాలజీని ప్రదర్శించడం దీని ముఖ్య ఉద్దేశం.

Catherine Tresa : కరికాల చిత్రంలో సందీప్ కిషన్‌కి జోడీగా కేథరిన్ థ్రెసా అలెగ్జాండర్

Catherine Tresa : కరికాల చిత్రంలో సందీప్ కిషన్‌కి జోడీగా కేథరిన్ థ్రెసా అలెగ్జాండర్శంబాల’ తర్వాత నిర్మాతలు మహిధర్ రెడ్డి, రాజశేఖర్ అన్నభీమోజు దర్శకుడు యుగంధర్ ముని కలిసి మళ్లీ ఓ విజువల్ వండర్‌ను క్రియేట్ చేయబోతోన్నారు. సందీప్ కిషన్ హీరోగా షైనింగ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్‌పై మహిధర్ రెడ్డి, రాజశేఖర్ అన్నభీమోజు నిర్మాణంలో యుగంధర్ ముని తెరకెక్కిస్తున్న చిత్రం ‘కరికాల’. ఈ మూవీని రెండు చాప్టర్‌లుగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. మొదటి చాప్టర్‌ 2027 జూలై 2న , రెండో చాప్టర్ 2027 అక్టోబర్ 28న విడుదల కాబోతోన్నట్టుగా మేకర్స్ ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే.

Vijay Deverakonda Interview: మన ప్రజల ధైన్యం అమెరికా స్వాతంత్య్ర పోరాటానికి స్ఫూర్తి : విజయ్ దేవరకొండ

Vijay Deverakonda Interview: మన ప్రజల ధైన్యం అమెరికా స్వాతంత్య్ర పోరాటానికి స్ఫూర్తి : విజయ్ దేవరకొండపెళ్లి చూపులు తర్వాత నేను కంఫర్ట్ గా ప్రమోషన్ చేస్తూ, రెండు మూడు సార్లు కాపీ చెక్ చేసుకుని, రిలీజ్ కు తీసుకొస్తున్న సినిమా ఇది. మా మూవీ బ్యాక్ డ్రాప్ లోనే చాలా సీజీ వర్క్ ఉంది. ప్రీ ప్రొడక్షన్ టైమ్ లోనే మాకు సీజీ వర్క్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది తెలిసింది. ఫిబ్రవరి టైమ్ లోనే సీజీ సీన్స్ అన్నీ ఇచ్చేశాం. సెన్సార్ సర్టిఫికెట్ సోమవారం వస్తుందని అనుకుంటున్నాం. సర్టిఫికెట్ ఏది ఇచ్చినా ఫర్వాలేదు. ఒక్కో సినిమా ఒక్కో కారణం వల్ల చేస్తాం. ఈ సినిమాను ఒక పర్పస్ కోసం చేశాం అని విజయ్ దేవరకొండ అన్నారు.

Nani Bloody Romeo look :బ్లడీ రోమియో లో చెఫ్‌.. గ్యాంగ్‌స్టర్‌గా నటిస్తున్న నాని

Nani Bloody Romeo look :బ్లడీ రోమియో లో చెఫ్‌.. గ్యాంగ్‌స్టర్‌గా నటిస్తున్న నానిఇందులో ప్రీతి ముకుందన్ కథానాయికగా నటిస్తుండగా, ప్రవీణ్ లక్కరాజు సంగీతం అందిస్తున్నారు; పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ ఒక కీలక పాత్రలో చేరవచ్చు. పొగ, మంటలు మరియు 'హింసను తగ్గించండి, సంగీతాన్ని పెంచండి' అనే లోగోతో ఉన్న స్టైలిష్ ప్రోమో చిత్రాలు హైదరాబాద్, ఢిల్లీ, లండన్‌లలో 2027లో విడుదల కానున్న ఈ చిత్రంపై అభిమానులు ఆశపెట్టుకున్నారు.