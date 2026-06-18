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  4. Farmers Voluntarily Pool 100 Acres for Amaravati Capital in a Day
Written By సెల్వి
Last Updated : Thursday, 18 June 2026 (11:22 IST)

భూ సమీకరణ పథకం కింద 100 ఎకరాలకు పైగా భూమినిచ్చిన రైతులు

Amaravathi
BY: సెల్వి
Publish: Thu, 18 Jun 2026 (11:18 IST) Updated: Thu, 18 Jun 2026 (11:22 IST)
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అమరావతి అభివృద్ధికి ఊతమిచ్చేలా, రాష్ట్ర రాజధాని నిర్మాణానికి ఉద్దేశించిన భూ సమీకరణ పథకం కింద 100 ఎకరాలకు పైగా భూమిని అందించేందుకు రైతులు బుధవారం స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చారు. తుళ్లూరు, రాయపూడి, లింగాయపాలెం, వెలగపూడి గ్రామాలకు చెందిన రైతులు రాజధాని ప్రాంత అభివృద్ధి సంస్థ కార్యాలయాన్ని సందర్శించి, రాజధాని ప్రాజెక్టు కోసం తమ భూములను సమీకరణకు ఇచ్చేందుకు అంగీకరిస్తూ సమ్మతి పత్రాలను సమర్పించారు. 
 
అంగీకార పత్రాలను ఏపీసీఆర్డీ అదనపు కమిషనర్ భార్గవ తేజ, ఇతర అధికారులకు అందజేశారు. అమరావతి అభివృద్ధిలో భాగస్వాములు కావడం పట్ల తాము సంతోషంగా ఉన్నామని రైతులు తెలిపారు. రాజధాని అభివృద్ధి ప్రక్రియపై భూ యజమానులలో పెరుగుతున్న నమ్మకానికి వారి ఉత్సాహపూరిత స్పందన నిదర్శనమని అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న రైతులు, రాజధాని ప్రాంతంలోని ఇతర గ్రామాల్లోని భూ యజమానులను కూడా భూ సమీకరణ కార్యక్రమంలో చేరాలని కోరారు. 
 
అలాగే, అమరావతి అభివృద్ధి పనుల్లో ఏపీసీఆర్డీఏ అధికారులకు తమ సహకారాన్ని అందించాలని స్థానికులను వారు అభ్యర్థించారు. ఏపీసీఆర్డీఏ అధికారుల వివరాల ప్రకారం, రాజధాని నగరానికి సంబంధించిన భూ సమీకరణ ప్రక్రియలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిగా నిలిచేలా, కేవలం ఒక్క రోజులోనే నాలుగు గ్రామాలకు చెందిన రైతులు స్వచ్ఛందంగా 100.885 ఎకరాల భూమిని సమీకరణకు అప్పగించారు.
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