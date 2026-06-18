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భూ సమీకరణ పథకం కింద 100 ఎకరాలకు పైగా భూమినిచ్చిన రైతులు
అమరావతి అభివృద్ధికి ఊతమిచ్చేలా, రాష్ట్ర రాజధాని నిర్మాణానికి ఉద్దేశించిన భూ సమీకరణ పథకం కింద 100 ఎకరాలకు పైగా భూమిని అందించేందుకు రైతులు బుధవారం స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చారు. తుళ్లూరు, రాయపూడి, లింగాయపాలెం, వెలగపూడి గ్రామాలకు చెందిన రైతులు రాజధాని ప్రాంత అభివృద్ధి సంస్థ కార్యాలయాన్ని సందర్శించి, రాజధాని ప్రాజెక్టు కోసం తమ భూములను సమీకరణకు ఇచ్చేందుకు అంగీకరిస్తూ సమ్మతి పత్రాలను సమర్పించారు.
అంగీకార పత్రాలను ఏపీసీఆర్డీ అదనపు కమిషనర్ భార్గవ తేజ, ఇతర అధికారులకు అందజేశారు. అమరావతి అభివృద్ధిలో భాగస్వాములు కావడం పట్ల తాము సంతోషంగా ఉన్నామని రైతులు తెలిపారు. రాజధాని అభివృద్ధి ప్రక్రియపై భూ యజమానులలో పెరుగుతున్న నమ్మకానికి వారి ఉత్సాహపూరిత స్పందన నిదర్శనమని అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న రైతులు, రాజధాని ప్రాంతంలోని ఇతర గ్రామాల్లోని భూ యజమానులను కూడా భూ సమీకరణ కార్యక్రమంలో చేరాలని కోరారు.
అలాగే, అమరావతి అభివృద్ధి పనుల్లో ఏపీసీఆర్డీఏ అధికారులకు తమ సహకారాన్ని అందించాలని స్థానికులను వారు అభ్యర్థించారు. ఏపీసీఆర్డీఏ అధికారుల వివరాల ప్రకారం, రాజధాని నగరానికి సంబంధించిన భూ సమీకరణ ప్రక్రియలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిగా నిలిచేలా, కేవలం ఒక్క రోజులోనే నాలుగు గ్రామాలకు చెందిన రైతులు స్వచ్ఛందంగా 100.885 ఎకరాల భూమిని సమీకరణకు అప్పగించారు.
Anil Ravipudi movie: లాంఛనగా అనిల్ రావిపూడి, కళ్యాణ్ రామ్, వెంకటేష్ చిత్రం ప్రారంభం
అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో కళ్యాణ్ రామ్, వెంకటేష్ నాయకులుగా నటిస్తున్న సినిమా నేడు అనగా గురువారంనాడు పుష్యయోగం తిథినాడు అనగా గురుపుష్యమి అమృత యోగం ఉదయం 8గంటలకు లాంఛనంగా పూజతో ప్రారంభమైంది. రామానాయుడు స్టూడియోలోని గుడిలో పూజను నాయికానాయకులు కళ్యాణ్ రామ్, వెంకటేష్, కృతి శెట్టి, కీర్తి సురేష్ తోపాటు చిత్ర నిర్మాతలు సాహుగారపాటి దంపతులు, సురేష్ బాబు, విజయేంద్ర ప్రసాద్ పూజ నిర్వహించారు.
Samantha and Vijay: ముఖ్యమంత్రి విజయ్ను ప్రశంనించిన సమంత రూత్ ప్రభు
'కత్తి', 'తేరి', 'మెర్సల్' వంటి విజయవంతమైన చిత్రాలలో వారి పాత కలయికలు పాత జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేయగా, ఈ బ్లాక్బస్టర్ జంట తిరిగి కలవడాన్ని అభిమానులు సంబరంగా జరుపుకున్నారు. ఏప్రిల్ 23న జరిగిన ఎన్నికల్లో ఆయన టీవీకే పార్టీ 108 సీట్లు గెలుచుకుని, మిత్రపక్షాలతో కలిసి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసిన నెల రోజులకే, జీవితంలో ఇంకా పెద్ద కలలు ఉంటాయని సమంత యువతను కోరారు. విశాల్, సిమ్రాన్ వంటి ఇతర నటుల నుంచి ఆమెకు విస్తృత మద్దతు లభిస్తోంది.
Srinu Vaitla: శర్వా నంద్, డైరెక్టర్ శ్రీనువైట్ల సినిమాకు సన్నాహాలు
మళ్లీ ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోన్న విష్ణు మంచు కన్నప్ప
డైనమిక్ హీరో విష్ణు మంచు గత ఏడాది ‘కన్నప్ప’ అంటూ ఆడియెన్స్ను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నారు. అవా ఎంటర్టైన్మెంట్స్, 24 ఫ్రేమ్స్ ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్ల మీద ‘కన్నప్ప’ మూవీని డా. ఎం. మోహన్ బాబు నిర్మించిన సంగతి తెలిసిందే. ముఖేష్ కుమార్ సింగ్ ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. ఇక ఈ ప్రాజెక్ట్లో అక్షయ్ కుమార్, మోహన్ లాల్, ప్రభాస్, కాజల్, బ్రహ్మానందం ఇలా ఎంతో మంది గొప్ప నటీనటులు కీలక పాత్రలను పోషించడంతో ప్యాన్ ఇండియా వైడ్గా క్రేజ్ను దక్కించుకుంది.
Sree Vishnu: ఒరియా పిల్లా.. అంటూ టీజ్ చేస్తున్న కామ్రేడ్ కళ్యాణ్
శ్రీ విష్ణు తన వెర్సటైల్ పెర్ఫార్మెన్స్, యూనిక్ కథలతో అలరిస్తున్నారు. ప్రతి సినిమాలోనూ హ్యూమర్ వుండేలా చూసుకునే శ్రీవిష్ణు తన లేటెస్ట్ ఫన్ఫుల్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ ‘కామ్రేడ్ కల్యాణ్’తో వస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని వెంకట్ ప్రెజెంట్ చేస్తుండగా, జానకిరామ్ మారెళ్ల దర్శకత్వం హిస్తున్నారు. వెంకటకృష్ణ కర్నాటి, సీతా కర్నాటి స్కంద వాహన మోషన్ పిక్చర్స్ ఎల్ఎల్పీ బ్యానర్పై నిర్మిస్తున్నారు.