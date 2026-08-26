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  4. Father Carries Sick Son for 5 Km to Hospital Due to Lack of Road
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 26 August 2026 (13:52 IST)

కుమారుడికి జ్వరం.. ఐదు కిలోమీటర్లు భుజాలపై మోసుకెళ్లిన తండ్రి.. (video)

Manyam
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 26 Aug 2026 (13:52 IST)
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Manyam
పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలోని ఒక గ్రామంలో సరైన రహదారి సౌకర్యం లేకపోవడంతో, జ్వరం వచ్చిన తన కుమారుడిని ఆసుపత్రికి చేర్చడానికి ఒక తండ్రి అతన్ని దాదాపు 5 కిలోమీటర్ల దూరం తన భుజాలపై మోసుకెళ్లాల్సి వచ్చింది. 
 
కొమరాడ మండలం రెబ్బ-వనధ గ్రామానికి చెందిన యశ్వంత్ అనే బాలుడు జ్వరంతో బాధపడుతుండగా, సరైన రహదారి సౌకర్యం లేకపోవడంతో చికిత్స కోసం అతన్ని భుజాలపై మోసుకుంటూ కునేరు ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లడం తప్ప ఆ తండ్రికి వేరే మార్గం లేకుండా పోయింది. 
 
ఈ ఘటన ఆ మారుమూల గ్రామంలో కనీస రహదారి సౌకర్యం లేని దుస్థితిని మరోసారి ఎత్తిచూపింది. ఈ ఘటనతోనైనా అధికారులు స్పందించి గ్రామానికి సరైన రహదారిని నిర్మించేందుకు చర్యలు చేపడతారని గ్రామస్తులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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