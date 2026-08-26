కుమారుడికి జ్వరం.. ఐదు కిలోమీటర్లు భుజాలపై మోసుకెళ్లిన తండ్రి.. (video)
పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలోని ఒక గ్రామంలో సరైన రహదారి సౌకర్యం లేకపోవడంతో, జ్వరం వచ్చిన తన కుమారుడిని ఆసుపత్రికి చేర్చడానికి ఒక తండ్రి అతన్ని దాదాపు 5 కిలోమీటర్ల దూరం తన భుజాలపై మోసుకెళ్లాల్సి వచ్చింది.
Manyam
కొమరాడ మండలం రెబ్బ-వనధ గ్రామానికి చెందిన యశ్వంత్ అనే బాలుడు జ్వరంతో బాధపడుతుండగా, సరైన రహదారి సౌకర్యం లేకపోవడంతో చికిత్స కోసం అతన్ని భుజాలపై మోసుకుంటూ కునేరు ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లడం తప్ప ఆ తండ్రికి వేరే మార్గం లేకుండా పోయింది.
ఈ ఘటన ఆ మారుమూల గ్రామంలో కనీస రహదారి సౌకర్యం లేని దుస్థితిని మరోసారి ఎత్తిచూపింది. ఈ ఘటనతోనైనా అధికారులు స్పందించి గ్రామానికి సరైన రహదారిని నిర్మించేందుకు చర్యలు చేపడతారని గ్రామస్తులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
రోడ్డు లేక జ్వరంతో ఉన్న కొడుకును 5 కి.మీ. మోసిన తండ్రి— ఉదయం (@udayamdigital) August 26, 2026
జ్వరంతో ఉన్న యశ్వంత్ను తండ్రి భుజాన మోసుకుని వాగులు, వంకలు దాటుతూ 5 కి.మీ. నడిచారు.
కూనేరు ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లి వైద్యం చేయించారు. రహదారి నిర్మించాలని గ్రామస్థులు అధికారులను కోరారు.#Udayam #BreakingNews #ManyamDistrict… pic.twitter.com/banjNUWwmf