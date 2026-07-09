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  4. Father kills son who returned a betting App addict after being sent to Bengaluru to settle down
Written By డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Last Modified: Thursday, 9 July 2026 (23:11 IST)

చేతికి అందివస్తాడని బెంగళూరుకి పంపితే బెట్టింగ్ యాప్ బానిసై తిరిగొచ్చాడు, కొడుకును చంపిన తండ్రి

Crime
BY: డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Publish: Thu, 9 Jul 2026 (23:11 IST) Updated: Thu, 9 Jul 2026 (23:14 IST)
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ఆన్లైన్ గేమింగ్ యాప్స్, బెట్టింగ్ యాప్స్ ఉచ్చులో చిక్కుకుని ఎంతోమంది అమాయక యువతీయువకులు బలవుతున్నారు. కన్నబిడ్డలను ప్రయోజకులను చేయాలన్న ఆశతో వారిని పెద్ద చదువులు చదివించేందుకు హైదరాబాద్, బెంగళూరు, చెన్నై వంటి నగరాలకు పంపుతుంటే.. వారు కాస్తా ప్రక్కదారి పడుతున్నారు. ఇలాగే నంద్యాలకు చెందిన ఓ యువకుడు బెంగళూరులో బీసీఎ చదివేందుకు వెళ్లి బెట్టింగ్ లోన్ యాప్స్ ఉచ్చులో ఇరుక్కున్నాడు. ఏజెంట్లు పెట్టే బాధను తట్టుకోలేక ఆ యువకుడి తండ్రి కొడుకును ఆగ్రహంతో కొట్టి చంపేసాడు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి.
 
22 ఏళ్ల వంశీకృష్ణ ఇటీవలే బెంగళూరులో బీసీఏ డిగ్రీ ఉత్తీర్ణుడయ్యాడు. చదువు పూర్తయ్యాక నంద్యాల లోని సొంత ఊరుకి తిరిగి వచ్చాడు. ఐతే ఇంటికి వచ్చిన కొడుకు ప్రవర్తనలో తేడా గమనించారు తల్లిదండ్రులు. అతడు అదేపనిగా ఆందోళనగా వుండటాన్ని గమనించారు. చాటుమాటుగా ఫోనులో ఎవరితోనో మాట్లాడుతూ వుండటం, తీవ్రంగా ఒత్తిడిలో కూరుకుపోవడాన్ని గమనించి నిలదీశారు. దాంతో అసలు విషయం చెప్పాడు. బెట్టింగ్ యాప్స్ ద్వారా రూ. 40 వేలు తీసుకున్నట్లు తల్లిదండ్రులకు చెప్పాడు. కొడుకు మానసిక వ్యధను గమనించి ఆ డబ్బును అప్పు తీసుకుని చెల్లించారు వంశీకృష్ణ తండ్రి వసంత్ రావు. ఐతే మళ్లీ తరచూ ఫోన్లు రావడం గమనించి విషయం ఏంటని ఆరా తీసారు.
 
ఏజెంట్లు తమకు మరో లక్ష రూపాయలు ఇవ్వాల్సి వుందని అడుగుతున్నట్లు చెప్పాడు వంశీ. ఏజెంట్ల ఫోన్ కాల్స్ దెబ్బకి ఉక్కిరిబిక్కిరి అయిన వంశీ డబ్బు కోసం తల్లిదండ్రులతో తీవ్ర వాగ్వాదానికి దిగాడు. కొడుకు ప్రవర్తనకు తీవ్ర అసహనానికి గురైన వసంత రావు అతడిపై కర్రతో చితక బాదాడు. ఆగ్రహంలో అతడిని చావుదెబ్బలు వేసాడు. దాంతో ఒక్కగానొక్క కొడుకు కన్నుమూశాడు. బెట్టింగ్ యాప్స్ వల్లనే తన కొడుకుకి ఆ గతి పట్టిందనీ, కన్నకొడుకును చేతులారా తనే చంపేసినందుకు తీవ్ర మనోవ్యథతో కుమిలిపోతున్నారు వసంతరావు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
About Writer
డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Possessing over 27 years of experience in journalism, the author has served as an Assistant Scriptwriter and Researcher for the electronic Media ETV and ETV2, as well as a Sub-Editor for the magazines Swathi Sapariwara patrika and Sunday Indian. In addition to these roles, the author has contributed short stories.... మరింత చదవండి

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