వేసవి.. నీళ్లిచ్చిన పాపానికి ఇంట్లోకి వచ్చి అత్యాచారం.. పరిస్థితి విషమం
వేసవి మండిపోతుంది. దాహమని వచ్చిన వాడికి గుక్కెడు నీళ్లు ఇవ్వబోయిన పాపానికి ఓ ఇల్లాలికి అన్యాయం జరిగింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. పల్నాడు జిల్లా మాచర్లలో ఓ ప్రభుత్వ మహిళా ఉద్యోగినిపై గుర్తు తెలియని వ్యక్తి అత్యాచారానికి పాల్పడిన ఘటన స్థానికంగా సంచలనం సృష్టించింది.
వివరాల్లోకి సత్తెనపల్లికి చెందిన సదరు మహిళ మాచర్లలో ప్రభుత్వం ఉద్యోగం చేస్తూ.. రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలోని 13వ వార్డులో ఒంటరిగా నివసిస్తున్నారు. శుక్రవారం గుడ్ ఫ్రై కావడంతో సొంతూరు వెళ్లేందుకు ఆమె సిద్ధమవుతున్నారు. సరిగ్గా అదే సమయంలో సుమారు 50ఏళ్ల వయస్సున్న ఓ వ్యక్తి ఆమె ఇంటి తలుపు కొట్టాడు.
ఎండ తీవ్రంగా ఉందని, తాగడానికి కొన్ని మంచినీళ్లు కావాలని ప్రాధేయపడ్డాడు. మానవత్వంలో ఆమె లోపలికి నీళ్లు తేవడానికి వెళ్లగా.. వెంటే దూరిన ఆ మృగాడు తన అసలు రూపాన్ని బయటపెట్టాడు. వెంట తెచ్చుకున్న కత్తిని ఆమె మెడపై పెట్టి ప్రాణహాని తలపెడతానని బెదిరించాడు. అంతటితో ఆగక, ఆమె చున్నీతోనే కాళ్లు, చేతులు కట్టేసి క్రూరంగా అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు.
ఆ కిరాతకుడు చేసిన దాడికి ఆమె స్పృహ కోల్పోయింది. బాధితురాలి దత్తపుత్రుడి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఇంకా బాధితురాలిని ఆస్పత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం ఆమె పరిస్థితి విషమంగా వున్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు.