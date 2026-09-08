పండగ పూట నోరు తీపి చేసుకుందామనుకుంటే జేబుకు చిల్లు పడుతోంది..
పండగ పూట నోరు తీపి చేసుకుందామనుకుంటే జేబుకు చిల్లు పడుతోంది. దసరా, దీపావళి పండగలు సమీపిస్తున్న వేళ వినియోగదారులు స్వీట్ల ధరలు విని షాక్కు గురవుతున్నారు. స్వీట్ల తయారీలో ఉపయోగించే ప్రధాన ముడిసరుకుల ధరలు ఆకాశాన్నంటడంతో మిఠాయిల ధరలు భారీగా పెరిగాయి. సుమారు 30 శాతం వరకు ధరలు పెరిగినట్లు స్వీట్ షాపుల యజమానులు చెబుతున్నారు.
గత కొన్ని నెలలుగా పంచదార, బెల్లం, పాల ధరలు సామాన్యులకు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. రెండు నెలల క్రితం రిటైల్ మార్కెట్లో కిలో రూ.40-45గా ఉన్న పంచదార ధర ఇప్పుడు రూ.65-70కి చేరింది. అదేవిధంగా, మంచి నాణ్యమైన బెల్లం కిలో ధర రూ.70-80 నుంచి ఏకంగా రూ.90-100కి పెరిగింది. ఇక పాల ధరలు కూడా గత నాలుగు నెలల్లో 16 శాతం వరకు పెరిగాయని వ్యాపారులు వాపోతున్నారు.
ఈ ముడిసరుకుల ధరల పెరుగుదల ప్రభావం నేరుగా స్వీట్లపై పడింది. ఉదాహరణకు, రెండు నెలల క్రితం కిలో రూ.550-560గా ఉన్న ధూద్ పేడా ధర ఇప్పుడు రూ.750-780కి పెరగడమే ఇందుకు నిదర్శనం. పెరిగిన ఖర్చుల భారాన్ని తట్టుకునేందుకు ధరలు పెంచక తప్పడం లేదని వ్యాపారులు వివరిస్తున్నారు.
పరిస్థితి ఇక్కడితో ఆగేలా కనిపించడం లేదు. ఆశించిన స్థాయిలో వర్షాలు కురవకపోవడం, ఎల్నినో ప్రభావం వంటి కారణాలతో భవిష్యత్తులో ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. పంచదార ధరల పెరుగుదల ప్రభావం త్వరలో బిస్కెట్లు, శీతల పానీయాల కంపెనీలపైనా పడనుంది.