  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
  4. Festival Season : Sweet prices heat up during festivals 30 percent increase in sweet prices
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్

పండగ పూట నోరు తీపి చేసుకుందామనుకుంటే జేబుకు చిల్లు పడుతోంది..

Diwali Sweets
Written By: ఠాగూర్
Updated: Tue, 8 Sep 2026 (10:11 IST)
google-news
పండగ పూట నోరు తీపి చేసుకుందామనుకుంటే జేబుకు చిల్లు పడుతోంది. దసరా, దీపావళి పండగలు సమీపిస్తున్న వేళ వినియోగదారులు స్వీట్ల ధరలు విని షాక్‌కు గురవుతున్నారు. స్వీట్ల తయారీలో ఉపయోగించే ప్రధాన ముడిసరుకుల ధరలు ఆకాశాన్నంటడంతో మిఠాయిల ధరలు భారీగా పెరిగాయి. సుమారు 30 శాతం వరకు ధరలు పెరిగినట్లు స్వీట్ షాపుల యజమానులు చెబుతున్నారు.
 
గత కొన్ని నెలలుగా పంచదార, బెల్లం, పాల ధరలు సామాన్యులకు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. రెండు నెలల క్రితం రిటైల్ మార్కెట్లో కిలో రూ.40-45గా ఉన్న పంచదార ధర ఇప్పుడు రూ.65-70కి చేరింది. అదేవిధంగా, మంచి నాణ్యమైన బెల్లం కిలో ధర రూ.70-80 నుంచి ఏకంగా రూ.90-100కి పెరిగింది. ఇక పాల ధరలు కూడా గత నాలుగు నెలల్లో 16 శాతం వరకు పెరిగాయని వ్యాపారులు వాపోతున్నారు. 
 
ఈ ముడిసరుకుల ధరల పెరుగుదల ప్రభావం నేరుగా స్వీట్లపై పడింది. ఉదాహరణకు, రెండు నెలల క్రితం కిలో రూ.550-560గా ఉన్న ధూద్ పేడా ధర ఇప్పుడు రూ.750-780కి పెరగడమే ఇందుకు నిదర్శనం. పెరిగిన ఖర్చుల భారాన్ని తట్టుకునేందుకు ధరలు పెంచక తప్పడం లేదని వ్యాపారులు వివరిస్తున్నారు.
 
పరిస్థితి ఇక్కడితో ఆగేలా కనిపించడం లేదు. ఆశించిన స్థాయిలో వర్షాలు కురవకపోవడం, ఎల్‌నినో ప్రభావం వంటి కారణాలతో భవిష్యత్తులో ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. పంచదార ధరల పెరుగుదల ప్రభావం త్వరలో బిస్కెట్లు, శీతల పానీయాల కంపెనీలపైనా పడనుంది. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
ఇస్రో ప్రైవేటీకరణ కాదు.. ఎప్పటికీ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థనే : చైర్మన్ నారాయణన్

ఇండస్ట్రీలో త్రిష వంటి వ్యక్తులు చాలా అరుదు : మాళివికా మోహనన్

ఇండస్ట్రీలో త్రిష వంటి వ్యక్తులు చాలా అరుదు : మాళివికా మోహనన్హీరోయిన్ త్రిషపై మరో హీరోయిన్ మాళవికా మోహనన్ ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. చిత్రపరిశ్రమలో త్రిష వంటి వ్యక్తులు చాలా అరుదుగా ఉంటారన్నారు. సహ నటిని ప్రశంసేందుకు పెద్ద మనసు కావాలని, అది త్రిషలో పుష్కలంగా ఉందని మాళికా అన్నారు. పైగా, కొత్తవాళ్లను ఆమె ఎంతగానో ప్రోత్సహిస్తారని తెలిపారు. హీరో కార్తితో కలిసి నటించిన సర్దార్-2 చిత్రం ఈ నెల 10వ తేదీన విడుదలకానుంది. దీన్ని పురస్కరించుకుని మాళవికా మోహనన్ మాట్లాడారు.

Screenplay Master' book: స్క్రీన్ ప్లే మాస్టర్ - సుకుమార్ పుస్తకం ఆవిష్కరణ

Screenplay Master' book: స్క్రీన్ ప్లే మాస్టర్ - సుకుమార్ పుస్తకం ఆవిష్కరణఒక గొప్ప కథకుడు ఆడే మానసిక చదరంగంలోకి అడుగుపెట్టండి! డాక్టర్ ప్రవీణ్ యజ్జల రచించిన "స్క్రీన్ ప్లే మాస్టర్ - సుకుమార్" పుస్తకాన్ని సగర్వంగా ప్రకటిస్తున్నాం. ప్రపంచ స్థాయి సినిమా సిద్ధాంతాలను మన అచ్చమైన తెలుగు భావోద్వేగాలతో మేళవించిన దర్శకుడు సుకుమార్ స్క్రీన్ ప్లే నైపుణ్యంపై చేసిన అద్భుతమైన విశ్లేషణ ఇది అని ప్రవీణ్ యజ్జల, అన్విక్షికిపబ్, వృసిద్దారెడ్డి, మహిపల్లవ్ ఈ సందర్భంగా వ్యాఖ్యానించారు.

వైభవోపేతంగా ప్రారంభమైన బిగ్ బాస్ తెలుగు 10: తొలి అవతారంగా మహాపరీక్షను ప్రకటించిన నాగార్జున

వైభవోపేతంగా ప్రారంభమైన బిగ్ బాస్ తెలుగు 10: తొలి అవతారంగా మహాపరీక్షను ప్రకటించిన నాగార్జునగతంలో ఎన్నడూ చూడని చక్కటి మలుపులతో బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 వైభవోపేతంగా ప్రారంభమైంది. ఈ సీజన్ మునుపెన్నడూ చూడని విధంగా ఉంటుందని, ప్రతి వారం ఒక సరికొత్త అవతారంలో కనిపిస్తుందని, పూర్తిగా భిన్నమైన సవాలును పరిచయం చేస్తామని 'కింగ్' నాగార్జున బిగ్ బాస్ వేదికగా ప్రకటించారు. ఈ సీజన్ తొలి అవతారాన్ని పరిచయం చేస్తూ, నాగార్జున ‘మహాపరీక్ష’ గురించి వెల్లడించారు. బిగ్ బాస్ హౌస్‌లో ఇంకా హౌస్‌మేట్స్ ఎవరూ లేరని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతానికి, పాల్గొంటున్న వారందరూ పోటీదారులే, బిగ్ బాస్ హౌస్‌లో వారి ప్రయాణం, వారి సామర్థ్యాల పరీక్షతో ప్రారంభమవుతుందని తేల్చి చెప్పారు.

Ranbali: విజయ్ దేవరకొండ పాన్ ఇండియా సినిమా రణబాలి టీజర్ డేట్ ఫిక్స్

Ranbali: విజయ్ దేవరకొండ పాన్ ఇండియా సినిమా రణబాలి టీజర్ డేట్ ఫిక్స్విజయ్ దేవరకొండ, రశ్మిక మందన్న జంటగా నటిస్తున్న భారీ పాన్ ఇండియా మూవీ "రణబాలి". ఈ సినిమాకు రాహుల్ సంకృత్యన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. టీ సిరీస్ సమర్పణలో మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్ పై "రణబాలి" సినిమాను ప్రొడ్యూసర్స్ నవీన్ యెర్నేని, వై రవిశంకర్ హ్యూజ్ బడ్జెట్ తో నిర్మిస్తున్నారు. 19వ సెంచరీ నేపథ్యంతో 1854 నుంచి 1878 మధ్య బ్రిటీష్ పాలనా కాలంలో జరిగిన యదార్థ చారిత్రక సంఘటనల ఆధారంగా "రణబాలి" సినిమా రూపొందుతోంది.

Priyadarshi : ప్రియదర్శి చిత్రం ఇడుపు కాయితం నుంచి శ్రీలత. సాంగ్ రాబోతోంది

Priyadarshi : ప్రియదర్శి చిత్రం ఇడుపు కాయితం నుంచి శ్రీలత. సాంగ్ రాబోతోందిప్రియదర్శి హీరోగా నాగదుర్గ హీరోయిన్ గా నటిస్తోన్న చిత్రం ఇడుపు కాయితం. తెలంగాణ ఫ్యామిలీ బ్యాక్ డ్రాప్ స్టోరీతో ఎంటర్ టైనింగ్ డ్రామాగా వంశీరెడ్డి దొండపాటి రూపొందిస్తున్నారు. ఈ రోజు ఈ సినిమా నుంచి 'శ్రీలత..' సాంగ్ రిలీజ్ అప్డేట్ ఇచ్చారు మేకర్స్. ఈ నెల 11న 'శ్రీలత..' లిరికల్ సాంగ్ రిలీజ్ చేయబోతున్నట్లు ప్రకటించారు.