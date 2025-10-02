Janasena: జనసేన పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శిగా నిర్మాత రామ్ తాళ్లూరి
జనసేన పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శిగా నిర్మాత రామ్ తాళ్లూరిని నియమించింది. పార్టీ సంస్థాగత వ్యవహారాల బాధ్యతలను ఆయన చేపడతారని అధికారిక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. పవన్ కళ్యాణ్, జనసేనతో చాలా కాలంగా అనుబంధం ఉన్న వ్యక్తికి ఈ కొత్త రోల్ ఇవ్వడం ప్రస్తుతం జనసైనికుల మధ్య కొత్త జోష్ను నింపింది.
రామ్ తాళ్లూరి గతంలో పార్టీ సోషల్ మీడియా విభాగాన్ని నిర్వహించారు. 2019 ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తారని ఒకప్పుడు పుకార్లు వచ్చాయి. ఆయనకు టికెట్ లభించలేదు. తాళ్లూరి ఐటీ నేపథ్యం నుండి వచ్చి హైదరాబాద్లోని ఫ్లై జోన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ పార్క్తో సహా అనేక కంపెనీలను నడుపుతున్నారు రామ్.
ఇంకా చుట్టాలబ్బాయి, డిస్కో రాజా, నేల టికెట్ వంటి అతని సినిమాలు చాలా వరకు బాక్సాఫీస్ వద్ద విఫలమయ్యినప్పటికీ, ఆయన రియల్ ఎస్టేట్, సినిమా నిర్మాణంలో కూడా పాల్గొంటున్నారు. ఆయన ఇటీవలి చిత్రాలు, మెకానిక్ రాకీ, మట్కా కూడా నిరాశపరిచాయి.
సురేందర్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో పవన్ కళ్యాణ్తో ఒక సినిమాను ఆయన ఒకప్పుడు ప్రకటించారు. కానీ ఆ ప్రాజెక్ట్ ఎప్పుడూ విజయవంతం కాలేదు. తాజాగా జనసేనలో ఆయన నియామకాన్ని ఇప్పుడు తాళ్లూరి విధేయతకు పవన్ ఇచ్చిన ప్రతిఫలంగా భావిస్తున్నారు.
బన్నీ వాసు, బివిఎస్ఎన్ ప్రసాద్ వంటి ఇతర నిర్మాతలు కూడా జనసేనలో భాగమయ్యారు. బివిఎస్ఎన్ ప్రసాద్ రాష్ట్ర కార్యదర్శిగా నియమించబడినప్పటికీ క్రియారహితంగానే ఉన్నారు. బన్నీ వాసు అప్పుడప్పుడు పార్టీ కార్యకలాపాల్లో పాల్గొంటారు. ఇప్పుడు అందరి దృష్టి రామ్ తాళ్లూరి కొత్త పాత్రలో ఆయన పనితీరుపై ఉంది.