పవన్ కల్యాణ్ ఫ్లెక్సీ ఏర్పాటు చేస్తూ షాక్ తగిలి మృతి చెందిన అభిమాని ఫ్యామిలీకి రూ. 5 లక్షల సాయం
అమలాపురంలో బుధవారం నాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ పుట్టినరోజు వేడుకల సందర్భంగా ఫ్లెక్సీని ఏర్పాటు చేస్తుండగా విద్యుదాఘాతానికి గురై ప్రేమ్ కుమార్ అనే అభిమాని మరణించాడు. అతడి మరణంపై పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ తీవ్ర విచారాన్ని వ్యక్తం చేసారు. అతడి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నట్లు ఓ ప్రకటనలో ఆయన తెలియజేసారు. ఆ అభిమాని కుటుంబానికి అండగా వుంటామని తెలియజేసారు. జీవితం ఎంతో అమూల్యమైనదనీ, ర్యాలీలు, బ్యానర్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నప్పుడు స్వీయభద్రతకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని సూచించారు.
ప్రేమ్ కుమార్ కుటుంబాన్ని మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్, జనసేన ఎమ్మెల్యేలతో కలిసి వెళ్లి పరామర్శించారు. ఆ కుటుంబానికి పార్టీ తరపున రూ. 5 లక్షల సాయం అందించారు. మృతుడి సోదరుడికి ఉద్యోగం కల్పిస్తామని భరోసా ఇచ్చారు. కాగా బుధవారం ఉదయం అమలాపురంలోని ఒక కళాశాల సమీపంలో ఫ్లెక్సీని ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రేమ్ కుమార్ ప్రయత్నిస్తుండగా అతనికి విద్యుత్ షాక్ తగిలింది.
శ్రీ రోళ్ల ప్రేమ్ కుమార్ కుటుంబానికి శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ గారి పరామర్శ— JanaSena Party (@JanaSenaParty) September 2, 2026
• పార్టీ తరఫున రూ 5 లక్షల ఆర్థిక సహాయం
అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా అమలాపురం నియోజకవర్గంలోని బెండమూర్లంక గ్రామంలో శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి జన్మదినోత్సవం సందర్భంగా ఫ్లెక్సీలు ఏర్పాటు చేస్తుండగా ప్రమాదవశాత్తు… pic.twitter.com/ONZOXo5JQk
హైదరాబాద్లో పనిచేస్తున్న ప్రేమ్ కుమార్, పవన్ కళ్యాణ్ పుట్టినరోజు వేడుకల్లో పాల్గొనేందుకు తన స్నేహితులతో కలిసి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని తన స్వగ్రామానికి వచ్చాడు. బ్యానర్లు, ఫ్లెక్సీలను ఏర్పాటు చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలని అధికారులు పదేపదే హెచ్చరిస్తున్నప్పటికీ, ఇలాంటి వేడుకల సమయంలో కొందరు యువకులు ప్రమాదకరమైన పనులు చేన్నారు.
ఈ ఘటన ప్రేమ్ కుమార్ గ్రామంలో విషాదఛాయలు అలుముకునేలా చేసింది. అతని కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు, స్థానికులు అతని అకాల మరణం పట్ల తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.