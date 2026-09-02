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  4. Financial aid of ₹5 lakh provided to the family of a fan who died from an electric shock while putting up a Pawan Kalyan flex banner
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Updated : Wednesday, 2 September 2026 (23:38 IST)

పవన్ కల్యాణ్ ఫ్లెక్సీ ఏర్పాటు చేస్తూ షాక్ తగిలి మృతి చెందిన అభిమాని ఫ్యామిలీకి రూ. 5 లక్షల సాయం

Nadendla Manohar
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Wed, 2 Sep 2026 (23:38 IST)
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అమలాపురంలో బుధవారం నాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ పుట్టినరోజు వేడుకల సందర్భంగా ఫ్లెక్సీని ఏర్పాటు చేస్తుండగా విద్యుదాఘాతానికి గురై ప్రేమ్ కుమార్ అనే అభిమాని మరణించాడు. అతడి మరణంపై పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ తీవ్ర విచారాన్ని వ్యక్తం చేసారు. అతడి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నట్లు ఓ ప్రకటనలో ఆయన తెలియజేసారు. ఆ అభిమాని కుటుంబానికి అండగా వుంటామని తెలియజేసారు. జీవితం ఎంతో అమూల్యమైనదనీ, ర్యాలీలు, బ్యానర్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నప్పుడు స్వీయభద్రతకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని సూచించారు.
 
ప్రేమ్ కుమార్ కుటుంబాన్ని మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్, జనసేన ఎమ్మెల్యేలతో కలిసి వెళ్లి పరామర్శించారు. ఆ కుటుంబానికి పార్టీ తరపున రూ. 5 లక్షల సాయం అందించారు. మృతుడి సోదరుడికి ఉద్యోగం కల్పిస్తామని భరోసా ఇచ్చారు. కాగా బుధవారం ఉదయం అమలాపురంలోని ఒక కళాశాల సమీపంలో ఫ్లెక్సీని ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రేమ్ కుమార్ ప్రయత్నిస్తుండగా అతనికి విద్యుత్ షాక్ తగిలింది. 
 
హైదరాబాద్‌లో పనిచేస్తున్న ప్రేమ్ కుమార్, పవన్ కళ్యాణ్ పుట్టినరోజు వేడుకల్లో పాల్గొనేందుకు తన స్నేహితులతో కలిసి ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని తన స్వగ్రామానికి వచ్చాడు. బ్యానర్లు, ఫ్లెక్సీలను ఏర్పాటు చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలని అధికారులు పదేపదే హెచ్చరిస్తున్నప్పటికీ, ఇలాంటి వేడుకల సమయంలో కొందరు యువకులు ప్రమాదకరమైన పనులు చేన్నారు. 
 
ఈ ఘటన ప్రేమ్ కుమార్ గ్రామంలో విషాదఛాయలు అలుముకునేలా చేసింది. అతని కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు, స్థానికులు అతని అకాల మరణం పట్ల తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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