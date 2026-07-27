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  4. Fine Rice To Be Sold At Just Rs 52 Per Kg From August 1: Dy CM
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 27 July 2026 (17:52 IST)

ఆగస్టు 1 నుండి కేజీ రూ. 52లకే నాణ్యమైన బియ్యం విక్రయం: ఉప ముఖ్యమంత్రి

Rice
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 27 Jul 2026 (17:52 IST)
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ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడుతూ, ఆగస్టు 1 నుండి ప్రజలకు తక్కువ ధరకు నాణ్యమైన బియ్యం అందుబాటులో ఉంచనున్నట్లు తెలిపారు. పౌర సరఫరాల శాఖ ద్వారా ఈ నాణ్యమైన బియ్యాన్ని ప్రజలకు అందిస్తామని ఆయన పేర్కొన్నారు. దీని ప్రకారం, బిపిటి సూపర్ ఫైన్ రకం బియ్యం కిలో రూ. 52 చొప్పున, సాధారణ బియ్యం కిలో రూ. 50 చొప్పున విక్రయించబడతాయి. 
 
సామాన్య ప్రజలకు మేలు చేసే ఉద్దేశంతోనే ఎన్డీయే కూటమి ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఉప ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం ఎక్స్ వేదికగా వెల్లడించింది. సామాన్యులకు అందుబాటు ధరలో నాణ్యమైన బియ్యాన్ని అందించాలన్న పౌర సరఫరాల శాఖ నిర్ణయాన్ని స్వాగతిస్తున్నట్లు ఉప ముఖ్యమంత్రి పేర్కొన్నారు.
 
ఆగస్టు 1 నుండి, తక్కువ ధరకు నాణ్యమైన బియ్యాన్ని విక్రయించేందుకు 130 రైతు బజార్లు, 500 రైస్ మిల్లుల వద్ద ప్రత్యేక కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. మార్కెట్ ధరలను పరిశీలించి, మిల్లు యజమానులతో పలుమార్లు సమావేశాలు నిర్వహించిన తర్వాత ఈ ధరను ఖరారు చేశామని, ఈ కార్యక్రమం ప్రజలకు ఎంతో ఊరటనిస్తుందని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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