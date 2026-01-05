నేను కెమిస్ట్రీ స్టూడెంట్ను... పిచ్చోళ్లు అనుకుంటున్నారా? హో మంత్రి అనిత ఫైర్
'నేను కెమిస్ట్రీ స్టూడెంట్ను.. పిచ్చోళ్లు అనుకుంటున్నారా?' అని ఏపీ హోం మంత్రి అనిత ప్రశ్నించారు. అనకాపల్లి జిల్లా అచ్యుతాపురం నాన్ సెజ్లో శనివారం ప్రమాదం జరిగిన ఎస్.వి.ఎస్ రసాయన పరిశ్రమను యలమంచిలి ఎమ్మెల్యే విజయకుమార్తో కలిసి ఆమె ఆదివారం పరిశీలించారు. వీరు వెళ్లిన సమయంలో ప్రమాదానికి కారణాలు వెల్లడించేందుకు పరిశ్రమ ప్రతినిధులు ఒక్కరు కూడా అక్కడ లేకపోవడంతో ఆమె తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు.
ప్లాంట్ ఎండీ ఎవరు? పిలవండి. మేం ఇక్కడకి వచ్చి నిల్చుంటే పరిశ్రమ తరపున ఎవరూ రాకపోతే ఎలా?.. పిచ్చోళ్లు అనుకుంటున్నారా? అంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఆ తర్వాత కొద్దిసేపటికి ప్లాంట్ ఇన్చార్జి వచ్చి సెంటర్ ప్యూజ్ వద్ద షార్ట్ సర్క్యూట్ జరిగి మంటలు అంటుకోవడంతో ప్రమాదం జరిగిందని సమాధానమిచ్చారు.
ఆ తర్వాత మంత్రి అనిత స్పందిస్తూ, కార్మికులు చనిపోతే ఎక్స్గ్రేషియా ప్రకటించి వెళ్లిపోవడానికి ఇక్కడకు రాలేదు. తరచుగా ప్రమాదాలు ఎందుకు జరుగుతున్నాయో తెలుసుకోవడానికి వచ్చాను. ప్రమాదకర రసాయనాలను ఎందుకింత నిర్లక్ష్యంగా ఉంచారని ప్రశ్నించారు. పరిశ్రమల శాఖ అధికారుల నుంచి ఫిర్యాదు తీసుకుని కంపెనీ యాజమాన్యంపై కేసు నమోదు చేయాలని పోలీసులను ఆదేశించారు.