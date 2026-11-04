సాలూరు మున్సిపల్ ఎన్నికలు.. 300 ఓట్ల మెజారిటీతో జనసేన..హడావుడిగా పెళ్లి చేసుకున్నా నిరాశే
సాలూరు మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ఆసక్తికరమైన విషయాలు చోటుచేసుకున్నాయి. సాలూరు మున్సిపల్ ఛైర్ పర్సన్ స్థానాన్ని బీసీ మహిళకు కేటాయించడంతో, ఆ పదవి కోసం టీడీపీ నేత హర్ష వర్ధన్.. తన ప్రియురాలు మంజీరను గుడిలో వివాహం చేసుకున్నారు.
ఇంకా ఆమెను మున్సిపల్ ఛైర్ పర్సన్ అభ్యర్థిగా గెలిపించాలని.. హడావుడిగా వివాహం చేసుకున్నారు. కానీ ఆ ఆశలన్నీ చివరికి ఆవిరయ్యాయి. కానీకూటమి సీట్ల సర్దుబాటులో, మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ పదవి జనసేన పార్టీకి దక్కింది. చైర్పర్సన్ సీటును జనసేనకు కేటాయించడంపై తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ, మంత్రి గుమ్మడి సంధ్యారాణి ప్రభుత్వ సమావేశంలోనే బహిరంగంగా కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు.
ప్రతీకారం తీర్చుకోవడానికి, జనసేన పోటీ చేసిన అన్ని వార్డులలోనే కాకుండా చైర్పర్సన్ పదవికి కూడా టీడీపీ మంజిరిని రెబెల్ అభ్యర్థిగా బరిలోకి దింపింది. ఈ పోటీ భీకర పోరుగా మారి, త్రిముఖ పోరుకు దారితీసింది. అర్ధరాత్రి వరకు ఉత్కంఠభరితంగా సాగిన ఓట్ల లెక్కింపులో, జనసేన చివరకు 300 ఓట్ల మెజారిటీతో విజయం సాధించి, అధికారంలో ఉన్న మంత్రికి షాకింగ్ దెబ్బ కొట్టింది.
ఈ ఎన్నికల్లో 21వ వార్డు కౌన్సిలర్గా హర్షవర్ధన్ విజయం సాధించినప్పటికీ, ఛైర్ పర్సన్ రేసులో భార్య ఓడిపోవడంతో ఆయనకు తీవ్ర నిరాశే మిగిలింది. కేవలం మున్సిపల్ ఛైర్ పర్సన్ పదవి కోసమే హడావుడిగా పెళ్లి చేసుకుని.. చివరికి సీటు వేరే పార్టీకి దక్కడంతో పాటు పోటీలోనూ ఓడిపోవడం స్థానికంగా పెద్ద చర్చనీయాంశంగా మారింది.