తెలంగాణలో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు.. 3,834 సర్పంచ్ పదవులకు 12,960 మంది పోటీ
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల తొలి దశ పోలింగ్ ప్రారంభమైంది. 3,834 సర్పంచ్ స్థానాలకు, 27,628 వార్డు సభ్యుల స్థానాలకు ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. ఉదయం 7 గంటలకు ప్రారంభమైన పోలింగ్ మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు కొనసాగుతుంది. మొత్తం 56,19,430 మంది ఓటర్లు 37,562 పోలింగ్ కేంద్రాలలో తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోనున్నారు.
పోలింగ్ ముగిసిన వెంటనే మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభమవుతుంది. ఆ తర్వాత ఫలితాలు ప్రకటించబడతాయి. అనంతరం, ఉప సర్పంచ్ స్థానాలకు ఎన్నిక నిర్వహించడానికి వార్డు సభ్యులతో సమావేశాలు నిర్వహించబడతాయి. ప్రారంభ నోటిఫికేషన్లో 4,236 సర్పంచ్ పదవులకు, 37,440 వార్డు సభ్యుల స్థానాలకు ఎన్నికలు ప్రకటించారు.
వీటిలో, ఐదు సర్పంచ్ పదవులకు, 169 వార్డు సభ్యుల స్థానాలకు నామినేషన్లు దాఖలు కాలేదు. మొత్తం 396 సర్పంచ్ పదవులు, 9,633 వార్డు సభ్యుల స్థానాలు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యాయి.
అదనంగా, ఒక గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ ఎన్నిక, పది వార్డు సభ్యుల ఎన్నికలను కోర్టులు నిలిపివేశాయి. వీటిని మినహాయించి, 3,834 సర్పంచ్ పదవులకు 12,960 మంది అభ్యర్థులు పోటీ పడుతుండగా, 27,628 వార్డు సభ్యుల స్థానాలకు 65,455 మంది అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు. సగటున, ప్రతి సర్పంచ్ పదవికి 3.38 మంది అభ్యర్థులు ప్రతి వార్డు సభ్యుడి స్థానానికి 2.36 మంది అభ్యర్థులు పోటీలో ఉన్నారు.