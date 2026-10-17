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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 17 October 2026 (19:53 IST)

Gollapalli Reservoir: డ్యామ్‌లో మునిగి ఐదుగురు మహిళలు మృతి.. ఒకే కుటుంబానికి...?

Gollapalli Reservoir
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 17 Oct 2026 (19:53 IST)
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Gollapalli Reservoir
ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలో కుటుంబంతో కలిసి విహారయాత్రకు వెళ్లిన ఐదుగురు మహిళలు డ్యామ్‌లో మునిగి మరణించారు. శుక్రవారం నాడు డ్యామ్ వద్ద ప్రకృతి దృశ్యాలను ఆస్వాదించడానికి వెళ్లిన బృందానికి ఈ విషాదం ఎదురైంది. మరణించిన వారిలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన వారు కూడా ఉన్నారు.
 
మృతులను గాయత్రి (50), ఆమె కుమార్తె అశ్విని (23), పుష్పలత (29), అలాగే హసీనా (43), ఆమె కుమార్తె మహీన్ (17)గా గుర్తించారు. ఈ విషాద ఘటన శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా, పెనుకొండ మండలంలోని కియా (Kia) ప్లాంట్ సమీపంలో ఉన్న గొల్లపల్లి రిజర్వాయర్ వద్ద జరిగింది.
 
పెనుకొండలోని దర్గాపేటకు చెందిన ఈ బృందం ద్విచక్ర వాహనాలపై గొల్లపల్లి డ్యామ్‌కు చేరుకుంది. అక్కడ పరిసరాలను చూస్తూ తిరుగుతుండగా, వారు డ్యామ్ బ్యాక్‌వాటర్స్ (వెనుక నీటి ప్రాంతం) వద్దకు వెళ్లారు. వీరితో పాటు వచ్చిన శంకర్ అనే వ్యక్తి, తన ఇద్దరు పిల్లలను చూసుకుంటూ, వారు నీటిలోకి వెళ్లకుండా ఒడ్డునే ఉండిపోయాడు.
 
అయితే, మిగిలిన వారు నీటిలోకి దిగగా, లోతైన గుంతలలో పడి మునిగిపోయారు. గతంలో డ్యామ్ నిర్మాణ సమయంలో ఇక్కడ మట్టిని తవ్వడం వల్ల లోతైన గుంతలు ఏర్పడ్డాయి. డ్యామ్‌లో నీరు నిండిన తర్వాత, ఈ గుంతలు బయటకు కనిపించకుండా పోయాయి.
 
కొందరు వ్యక్తులు నీటిలో మునిగిపోతుండటాన్ని గమనించిన శంకర్ సహాయం కోసం కేకలు వేశాడు. దీంతో సమీపంలోని పొలాల్లో పనిచేస్తున్న వారు వెంటనే అక్కడికి చేరుకుని సహాయం చేయడానికి ప్రయత్నించారు. కానీ, వారి ప్రయత్నాలు ఫలించలేదు. దురదృష్టవశాత్తూ వారందరూ ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
 
పోలీసులు ఘటనా స్థలం నుండి మృతదేహాలను వెలికితీసి, పెనుకొండ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. తమ ప్రియమైన వారు మరణించడంతో ఆ కుటుంబాలు తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయాయి. హంద్రీ-నీవా కాలువ నుండి నీరు గొల్లపల్లి డ్యామ్‌లోకి ప్రవేశించే ప్రాంతంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. నీటిలోకి వెళ్లిన వారు, అక్కడ నీరు తక్కువ లోతులో ఉంటుందని భావించారు. గుంతలు కనిపించకపోవడమే ఈ ఐదుగురి మరణానికి కారణమని స్థానికులు తెలిపారు.
 
భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా ఉండేందుకు, అధికారులు తగిన హెచ్చరిక బోర్డులను ఏర్పాటు చేయాలని, భద్రతా చర్యలు చేపట్టాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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