Konaseema: కోనసీమ జిల్లాలో గ్యాస్ బావిలో పేలుడు.. మంగళవారం కాస్త తగ్గింది..
డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలోని మాలికిపురం మండలం ఇరుసుమండ గ్రామం సమీపంలో ఉన్న మోరి-5 చమురు, గ్యాస్ బావిలో జరిగిన పేలుడు నుండి వెలువడుతున్న మంటల తీవ్రత, ఈ ఘటన జరిగిన ఒక రోజు తర్వాత, మంగళవారం ఉదయం కొద్దిగా తగ్గింది.
సోమవారంతో పోలిస్తే మంటల ఎత్తు స్పష్టంగా తగ్గిందని అధికారులు తెలిపారు. ఓఎన్జీసీ అధికారుల ప్రకారం, చమురు, గ్యాస్ పీడనం క్రమంగా తగ్గిపోతుండటంతో మంటల తీవ్రత సుమారు 23 శాతం మేర తగ్గింది. అయితే, మంగళవారం కూడా వరుసగా రెండో రోజు పేలుడు కొనసాగింది.
ఈ మంటలు దాదాపు 20 గంటల పాటు నిరంతరాయంగా మండుతూనే ఉన్నాయి. ఓఎన్జీసీ నిపుణుల బృందం సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుంది. కాగా ఢిల్లీ నుండి మరో నిపుణుల బృందం త్వరలో రానుంది. వాటర్ అంబ్రెల్లాలను ఉపయోగించి నాలుగు వైపుల నుండి నీటిని పిచికారీ చేస్తూ అగ్నిమాపక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి.
మంటలను అదుపు చేసే ప్రయత్నాలను బలోపేతం చేయడానికి నర్సాపురం నుండి అదనపు పైపులను తీసుకురావడానికి కూడా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఓఎన్జీసీ రాజమహేంద్రవరం అసెట్ మేనేజర్ సంతన్ దాస్, తాటిపాక ఓఎన్జీసీ రిఫైనరీ మేనేజర్ కె.జె.ఎం. రావు సంఘటనా స్థలంలో పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
ఇదిలా ఉండగా, ముందుజాగ్రత్త చర్యగా ఇరుసుమండ గ్రామానికి చెందిన పలు కుటుంబాలను ఖాళీ చేయించి, లక్కవరం గ్రామంలోని ఒక కల్యాణ మండపానికి తరలించారు. రెవెన్యూ అధికారులు వారికి ఆశ్రయం, ప్రాథమిక అవసరాల కోసం ఏర్పాట్లు చేశారు. జిల్లా కలెక్టర్ ఆర్. మహేష్ కుమార్, పోలీసు సూపరింటెండెంట్ రాహుల్ మీనా తమ బృందాలతో కలిసి పరిస్థితిని నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారని అధికారులు తెలిపారు.