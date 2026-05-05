కోనసీమ జిల్లాలో మామిడి పండ్లను అలా పండిస్తే కఠిన చర్యలు- వార్నింగ్
కోనసీమ జిల్లాలో మామిడి పండ్లను కృత్రిమంగా పండించడానికి కాల్షియం కార్బైడ్ను ఉపయోగించవద్దని ఆహార భద్రతా అధికారులు మామిడి వ్యాపారులను హెచ్చరించారు. ఈ నిబంధనలను ఉల్లంఘించినట్లు తేలితే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు.
జిల్లా ఆహార భద్రతా అధికారి వై. రామయ్య అమలాపురంలోని మామిడి వ్యాపార దుకాణాలలో తనిఖీలు నిర్వహించి, సురక్షితమైన ప్రత్యామ్నాయంగా ఇథిలీన్ పద్ధతిని ఉపయోగించమని ప్రోత్సహించారు. పండ్లను పండించడానికి కాల్షియం కార్బైడ్ వాడకాన్ని ఆహార భద్రత- ప్రమాణాల చట్టం నిషేధిస్తుందని ఆయన అన్నారు.
కాల్షియం కార్బైడ్ నీటితో కలిసినప్పుడు ఎసిటిలీన్ వాయువును విడుదల చేస్తుందని, అందులో ఆర్సెనిక్, ఫాస్ఫరస్ వంటి విష పదార్థాలు ఉంటాయని, ఇది క్యాన్సర్, నాడీ సంబంధిత రుగ్మతలు, చర్మ వ్యాధులకు కారణమవుతుందని రామయ్య అన్నారు.
ఈ పదార్థాన్ని ఉపయోగించడం జరిమానాలు, జైలు శిక్ష విధించదగిన నేరమని ఆయన హెచ్చరించారు. కృత్రిమంగా పండించడానికి ఇథిలీన్ వాయువును మాత్రమే ఉపయోగించాలని, దాని గాఢత నిర్దేశించిన పరిమితుల్లోనే ఉండాలని ఆయన పునరుద్ఘాటించారు. సహజంగా పండిన పండ్లకు ఆహ్లాదకరమైన సువాసన ఉంటుందని, వాటి ఉపరితలంపై ఆకుపచ్చ, పసుపు రంగు మచ్చలు కలిసి ఉంటాయని ఆయన తెలిపారు.