ఏపీలో మొదటిసారి పెట్రోల్, డీజిల్ కొరత, ఎక్కడ తప్పు జరిగింది? ప్రతి 3 గంటలకు ఒకసారి...
అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధం వేళ హర్మూజ్ వద్ద ఇంధన నౌకలను ఇరాన్ అడ్డుకుంటోంది. మరోవైపు యూఎస్ సైతం హర్మూజ్ మూసివేసింది. దీనితో పెట్రోల్ కొరత తలెత్తుతోంది. మన దేశం విషయానికి వస్తే అడపాదడపా తప్పితే పెట్రోల్ పూర్తిగా అందుతూనే వుంది. తాజాగా మన రాష్ట్రంలో నిన్నటి నుంచి పెట్రోల్ బంకుల్లో పెట్రో-డీజిల్ లేదంటూ నో స్టాక్ బోర్డులు కనబడుతున్నాయి. దీనితో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. పెట్రోలు బంకుల వద్ద క్యూకట్టి నిలబడి వున్నారు.
ఈ పరిస్థితిపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఈరోజు ఆయిల్ అధికారులు, పౌరసరఫరా మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ తో భేటీ అయ్యారు. ఈరోజు సాయంత్రానికల్లా అన్నిచోట్ల పెట్రోల్ సరఫరా సాధారణ స్థితికి రావాలని ఆదేశించించారు చంద్రబాబు. ఎవరైనా బ్లాక్ మార్కెటింగుకి పాల్పడితే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. ప్రతి 3 గంటలకు ఒకసారి తనకు నివేదిక ఇవ్వాలని చెప్పారు. కాగా ఏపీలో వైజాగ్, విజయవాడ, బాపట్ల, చీరాల ఇత్యాది ప్రధాన నగరాల్లో పెట్రోలు కొరత కనిపిస్తోంది. వాహనాలు బారులుతీరి కనిపిస్తున్నాయి.