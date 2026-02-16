ఈవీ ట్రాన్స్ వైస్ ప్రెసిడెంట్గా సీబీఐ మాజీ జేడీ లక్ష్మీనారాయణ, రాజకీయాలకు గుడ్ బై?
సీబీఐ మాజీ జేడీ లక్ష్మీనారాయణ మేఘా ఇంజినీరింగ్ సంస్థ ఈవీట్రాన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఆపరేషన్స్ ఉపాధ్యక్షులుగా నియమితులయ్యారు. లక్ష్మీనారాయణ విద్యార్థిగా మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్ చదివారు. ఎంటెక్ కోర్సును మద్రాసు ఐఐటీలో చదివారు. ఆ తర్వాత ఐపీఎస్ సాధించారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఈవీ ట్రాన్స్ వైస్ ప్రెసిడెట్ బాధ్యతలు నిర్వహించనున్నారు. ఈ సంస్థ విద్యుత్తు బస్సులకు అవసరమైన ఛార్జింగ్ వ్యవస్థలను నిర్వహిస్తుంది. ఈ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో 900కి పైగా బస్సులు నడుస్తున్నాయి.
ఇదిలావుంటే జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ సమయంలో ఆ పార్టీని అంటిపెట్టుకుని వున్న సీబీఐ మాజీ జేడీ లక్ష్మీనారాయణ ఆ తర్వాత దూరమయ్యారు. ఐతే జనసేనతోనే వున్న నాయకులందరికీ పదవులు లభించాయి. పలువురు మంత్రులుగా కూడా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. లక్ష్మీనారాయణ కూడా అలాగే పార్టీని అంటిపెట్టుకుని వున్నట్లయితే ఆయనకు కూడా జనసేనలో సముచిత స్థానం లభించి వుండేది.