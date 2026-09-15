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  4. Former Minister Alla Nani passes away suddenly due to a heart attack
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Updated : Tuesday, 15 September 2026 (16:55 IST)

మాజీమంత్రి ఆళ్ల నాని గుండెపోటుతో హఠన్మరణం

Alla Nani
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Tue, 15 Sep 2026 (16:55 IST)
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మాజీ డిప్యూటీ సీఎం, తెలుగుదేశం నాయకుడు ఆళ్ల నాని గుండెపోటుతో కన్నుమూశారు. ఆయన వయసు 57 సంవత్సరాలు. విశాఖపట్టణంలో ఆయన తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు. అంతలోనే ఆయన కుప్పకూలిపోయారు. ఆళ్ల నాని రాజకీయ ప్రస్థానం కాంగ్రెస్ పార్టీతో ప్రారంభమైంది. ఏలూరు నుంచి ఆయన 3 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు. 
 
2014లో వైసిపి నుంచి ఎమ్మెల్యేగా విజయం సాధించిన ఆయన ఓటమి చవిచూసారు. అనంతరం 2017లో ఎమ్మెల్యే కోటా కింద ఎమ్మెల్సీ అయిన ఆయన 2019 ఎన్నికల్లో ఏలూరు నుంచి వైసిపి ఎమ్మెల్యేగా విజయం సాధించారు. వైఎస్ జగన్ హయాంలోని ప్రభుత్వంలో ఆయన డిప్యూటీ సీఎం, ఆరోగ్య మంత్రిగా పనిచేసారు. ఐతే వైసిపి ఓటమి పాలయిన తర్వాత ఆళ్ల నాని గత ఏడాది తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరారు.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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