మాజీమంత్రి ఆళ్ల నాని గుండెపోటుతో హఠన్మరణం
మాజీ డిప్యూటీ సీఎం, తెలుగుదేశం నాయకుడు ఆళ్ల నాని గుండెపోటుతో కన్నుమూశారు. ఆయన వయసు 57 సంవత్సరాలు. విశాఖపట్టణంలో ఆయన తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు. అంతలోనే ఆయన కుప్పకూలిపోయారు. ఆళ్ల నాని రాజకీయ ప్రస్థానం కాంగ్రెస్ పార్టీతో ప్రారంభమైంది. ఏలూరు నుంచి ఆయన 3 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు.
2014లో వైసిపి నుంచి ఎమ్మెల్యేగా విజయం సాధించిన ఆయన ఓటమి చవిచూసారు. అనంతరం 2017లో ఎమ్మెల్యే కోటా కింద ఎమ్మెల్సీ అయిన ఆయన 2019 ఎన్నికల్లో ఏలూరు నుంచి వైసిపి ఎమ్మెల్యేగా విజయం సాధించారు. వైఎస్ జగన్ హయాంలోని ప్రభుత్వంలో ఆయన డిప్యూటీ సీఎం, ఆరోగ్య మంత్రిగా పనిచేసారు. ఐతే వైసిపి ఓటమి పాలయిన తర్వాత ఆళ్ల నాని గత ఏడాది తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరారు.