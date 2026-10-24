ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు.. వేర్వేరు మండలాల్లో నామినేషన్ దాఖలు..
మాజీ మంత్రి, శాసనమండలి ప్రతిపక్ష నాయకుడు బొత్స సత్యనారాయణ కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు సభ్యులు, విజయనగరం జిల్లాలోని నాలుగు మండలాల నుండి జిల్లా పరిషత్ ప్రాదేశిక నియోజకవర్గ (జెడ్పీటీసీ) ఎన్నికలకు నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు.
ఇందులో భాగంగా సత్యనారాయణ కుమార్తె బొత్స అనుష బొండపల్లి నుండి, ఆయన సోదరి వెంకటలక్ష్మి గుర్ల నుండి, ఆయన సోదరుని కుమారుడు బొత్స చైతన్య పూసపాటిరేగ నుండి నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు. అలాగే, ఆయన కోడలు బొత్స పూజిత గరివిడి నుండి నామినేషన్ వేశారు.
ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు వ్యక్తులు వేర్వేరు మండలాల నుండి ఎన్నికల బరిలో నిలవడంతో, ఇది జిల్లా రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశమైంది.