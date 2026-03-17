మహిళపై అత్యాచారం చేసి కాలువలో విసిరేసిన నలుగురికి యావజ్జీవ శిక్ష
2024 అక్టోబరులో కడియంలో ఓ వివాహిత మహిళను కాళ్లూచేతులు కట్టేసి సమీపంలో వున్న తోటలోకి తీసుకుని వెళ్లి ఆమెపై నలుగురు కామాంధులు సామూహిక అత్యాచారం చేసారు. ఆ తర్వాత ఆమెను సమీపంలో వున్న కాలువలో పడేసి హత్య చేసారు. ఈ కేసులో దేవర యేసు, ప్రవీణ్, ప్రసాద్, సురేష్ అనే నలుగురు నిందితులను అరెస్ట్ చేసారు. అప్పట్నుంచి కేసుపై వాదప్రతివాదనలు జరిగాయి. నిందితుల మహిళపై అత్యాచారం చేసి హత్య చేసారనే ఆధారాలను పోలీసులు సమర్పించడంతో ఈ నలుగురికి తూర్పుగోదావరి జిల్లా కోర్టు యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష విధించింది.
నిందితులకు సంబంధించి కీలక ఆధారాలను సేకరించి కోర్టుకు సమర్పించి ముద్దాయిలకు శిక్ష పడటంలో కృషి చేసిన సౌత్ జోన్ డిఎస్పీ భవ్య కిషోర్, కడియం సీఐ వెంకటేశ్వర్లు, ఎస్సై నాగదుర్గ ప్రసాద్ను తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఎస్పీ కిషోర్ అభినందించారు.