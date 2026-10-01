త్వరలో మహిళలకు ఉచిత ఏసీ బస్సు పథకం.. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు ప్రకటన
విజయవాడలో జరిగిన కార్యక్రమంలో పేదలకు పట్టాభిషేకం పథకం కింద 26,401 మంది పేదలకు ఇంటి స్థల పట్టాలను ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అందజేశారు. ఆ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ... ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీలన్నింటినీ నెరవేర్చామని తెలిపారు.
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కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో మా పాలన విజయవంతంగా సాగుతోందని అన్నారు. గత 2 సంవత్సరాల్లో 60 వేల మందికి ఇంటి స్థల పట్టాలను అందజేశామని, చిరకాల డిమాండ్ నెరవేరిందని పేర్కొన్నారు.
రాష్ట్రంలో మహిళలకు ఉచిత బస్సు పథకం అమలు చేయబడిందని, త్వరలో మహిళలకు ఉచిత ఏసీ బస్సు పథకం కూడా అమలు చేయబడుతుందని చంద్రబాబు నాయుడు తెలిపారు.
మరోవైపు రాష్ట్రంలో ఎన్టీఆర్ భరోసా పథకం కింద నూతన పింఛన్ల పంపిణీ కార్యక్రమం గురువారం నుంచి ప్రారంభం కానుంది. బాపట్ల జిల్లా రేపల్లెలో సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఈ కార్యక్రమాన్ని లాంఛనంగా ప్రారంభించి, అర్హులైన లబ్ధిదారులకు పింఛన్లను స్వయంగా అందజేయనున్నారు. పేదల సేవ పేరుతో ఏర్పాటు చేసిన ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు సీఎం గురువారం బాపట్ల జిల్లాలో పర్యటించనున్నారు.