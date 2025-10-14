ఉచిత బస్సు పథకంతో ఆర్టీసీ ఇక్కట్లు.. చంద్రబాబు సర్కారు ఆ సమస్యను పరిష్కరిస్తుందా?
ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం మహిళల కోసం ఉచిత బస్సు పథకాన్ని ఆగస్టు 15న ప్రారంభించింది. ఈ పథకం మహిళలు, వారి కుటుంబాలపై, ముఖ్యంగా పరిమిత ఆదాయం ఉన్నవారిపై ఆర్థిక ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది. బస్సులో ఉద్యోగాలకు లేదా పాఠశాలకు ప్రయాణించే మహిళలు ఇప్పుడు డబ్బు, సమయాన్ని ఆదా చేస్తారు. తక్కువ ఆదాయ వర్గాల కుటుంబాలకు, ఉచిత బస్సు ప్రయాణం, మధ్యాహ్న భోజనం.. ఎక్కువ మంది బాలికలు తమ విద్యను కొనసాగించడానికి ప్రోత్సహిస్తాయి.
అయితే, పెరుగుతున్న ఉచిత రవాణా సంస్కృతి, ప్రజా రవాణా వ్యవస్థపై దాని ప్రభావం గురించి చాలామంది ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఆర్టీసీ ఇప్పటికే ఆర్థికంగా ఇబ్బందుల్లో ఉంది. ప్రారంభించిన రెండు నెలల తర్వాత కూడా, ఆర్టీసీకి ఎంత పరిహారం చెల్లించాలో ప్రభుత్వం నిర్ణయించలేదు.
గతంలో, బస్సుల ఆక్యుపెన్సీ నిష్పత్తి 67-68 శాతంగా ఉంది. ఈ పథకం ప్రారంభమైన తర్వాత, ఇది సగటున 90-91 శాతానికి పెరిగింది. గతంలో, 60 శాతం మంది ప్రయాణికులు పురుషులు, 40 శాతం మంది మహిళలు వుండేవారు. ఇప్పుడు, ప్రయాణీకులలో మహిళలు 63 శాతం, పురుషులు కేవలం 37 శాతం మాత్రమే ఉన్నారు.
మహిళలకు సున్నా టిక్కెట్లు లభిస్తుండగా, వారి రోజువారీ ప్రయాణ విలువ దాదాపు రూ.8-9 కోట్లు. అంటే సబ్సిడీ ప్రతి నెలా రూ.250-260 కోట్లకు చేరుకుంటుంది. సాధారణంగా ప్రభుత్వానికి రూ.125 కోట్ల ఆదాయంలో 25 శాతం చెల్లించే ఆర్టీసీ, ఈ పథకం ప్రారంభమైనప్పటి నుండి చెల్లింపులను నిలిపివేసింది.
ఇప్పుడు నెలకు మరో రూ.70-80 కోట్లు మద్దతుగా ఆశిస్తుంది. పాత 40 శాతం మహిళా ఆక్యుపెన్సీ రేటు ఆధారంగా చెల్లిస్తామని ఆర్థిక శాఖ చెబుతోంది. అధిక ఆక్యుపెన్సీ తక్కువ మైలేజ్, ఎక్కువ ఇంధన ఖర్చులు, ఎక్కువ నిర్వహణకు దారితీస్తుంది కాబట్టి ఇది సరిపోదని ఆర్టీసీ వాదిస్తోంది. ఉచిత బస్సు పథకంతో ఆర్టీసీ దివాలా అయ్యే అవకాశం వుందని తెలుస్తోంది. కాబట్టి ఈ సమస్యను ప్రభుత్వం త్వరలో పరిష్కరించాలని ఆర్టీసీ ఆశిస్తోంది.