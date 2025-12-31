ఫ్రెండ్స్, సింహాచలం ప్రసాదంలో నత్త కనబడింది: భక్తులు ఆరోపణ (video)
సింహాచలం అప్పన్నను దర్శించుకుని స్వామివారి ప్రసాదం తీసుకుని తినబోతుండగా అందులో నత్త కనిపించిందని భక్తులు చెబుతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసారు. స్వామివారి ప్రసాదం పులిహోర తింటుండగా పొట్లం లోపల నుంచి నత్త బైటకు వచ్చిందని, దాంతో దాన్ని తీసుకుని కౌంటర్ వద్దకు వెళ్లి ప్రశ్నిస్తే వారి నుంచి సరైన స్పందన రాలేదని ఆరోపించారు. పైగా తమ వద్ద వున్న ప్యాకెట్ తీసుకుని వేరే ప్యాకెట్ చేతిలో పెట్టి పొమ్మన్నారనీ, తాము ఆ ప్యాకెట్ కూడా వెనక్కి ఇచ్చేసి వచ్చామని చెప్పారు. కనుక ఫ్రెండ్స్... సింహాచలం ప్రసాదం తినేటప్పుడు జాగ్రత్తగా పరిశీలించి తినాలని చెప్పారు. వారు పోస్ట్ చేసిన వీడియోను స్నేహితులకు కూడా షేర్ చేయాలంటూ చెప్పారు.
5 కిలోమీటర్లు సాష్టాంగ నమస్కారం చేస్తూ వెళ్లిన దంపతులు
భగవంతుడికి తమ కోర్కెలు తీరితే మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు భక్తులు. మరి ఆ దంపతులకు ఆ స్వామివారు ఎలాంటి సమస్యను తీర్చారో కానీ వారిద్దరూ తమ ఊరి నుంచి ఆలయం వరకూ 5 కిలోమీటర్ల మేర సాష్టాంగ నమస్కారాలు చేస్తూ వెళ్లారు. ముక్కోటి పర్వదినం సందర్భంగా ఆ దంపతులు శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామిని దర్శించుకుని పూజలు చేసారు.
జగిత్యాల జిల్లా ధర్మపురి రాజారం గ్రామానికి చెందిన వెంకటేష్-శారద దంపతులు తమ మొక్కు తీర్చుకునేందుకు సాష్టాంగ నమస్కారాలు చేసారు. 5 కిలోమీటర్ల మేర ఇలాగే చేస్తూ శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ స్వామిని దర్శించుకున్నారు. వైకుంఠ ద్వారం ద్వారా స్వామి వారిని దర్శించుకున్నారు.