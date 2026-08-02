స్నేహితుల దినోత్సవం రోజు విషాదం.. విశాఖ బీచ్లో ఇద్దరు గల్లంతు
విశాఖపట్టణంలో స్నేహితుల దినోత్సవం రోజున తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది. విశాఖలోని పాత గంగవరం బీచ్లో విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఫొటోషూట్ కోసం బీచ్కు వెళ్లిన ఏడుగురు స్నేహితుల్లో ఇద్దరు గల్లంతయ్యారు. స్నేహితుల దినోత్సవం సందర్భంగా పెందుర్తికి చెందిన ఆటో డ్రైవర్ దామోదర్, జాలరిపేటకు చెందిన నీతూతో పాటు మరో ఐదుగురు ఆదివారం పాత గంగవరం బీచ్కు వెళ్లారు.
అలల ఉద్ధృతి ఎక్కువగా ఉండటంతో నీతూ, దామోదర్ సముద్రంలో గల్లంతయ్యారు. గజ ఈతగాళ్లు గాలింపు చేపట్టారు. ఘటనపై న్యూ పోర్టు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. వీరంతా తీరంలో నిలబడి చూస్తుండగా, ఒక్కసారిగా రాక్షస అల వచ్చి, వారిపై పడింది. దీంతో నీతూ దామోదర్ నీటి ప్రవాహంలో సముద్రంలోకి కొట్టుకునిపోయారు.
ఫ్రెండ్షిప్ డే నాడు తీవ్ర విషాదం— Telugu Scribe (@TeluguScribe) August 2, 2026
వైజాగ్ బీచ్లో అలల తాకిడికి గల్లంతైన ఇద్దరు స్నేహితులు
ఫ్రెండ్షిప్ డే వేడుకల కోసం బీచ్కు వెళ్లి ఫొటోలు దిగుతుండగా, ఒక్కసారిగా దూసుకొచ్చిన అల
దీంతో సముద్రంలోకి కొట్టుకుపోయిన పెదజాలరిపేటకు చెందిన నీతు అనే యువతి, నీతును కాపాడబోయి గల్లంతైన రాము… pic.twitter.com/VAAx7xnIC1