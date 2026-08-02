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  4. Friendship Day celebrations turn tragic, as two youths feared drowned in Vizag beach
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Published By ఠాగూర్
Last Updated : Sunday, 2 August 2026 (15:49 IST)

స్నేహితుల దినోత్సవం రోజు విషాదం.. విశాఖ బీచ్‌లో ఇద్దరు గల్లంతు

vizag beach
Written By: ఠాగూర్
Published By: ఠాగూర్
Updated: Sun, 2 Aug 2026 (15:49 IST)
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విశాఖపట్టణంలో స్నేహితుల దినోత్సవం రోజున తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది. విశాఖలోని పాత గంగవరం బీచ్‌లో విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఫొటోషూట్‌ కోసం బీచ్‌కు వెళ్లిన ఏడుగురు స్నేహితుల్లో ఇద్దరు గల్లంతయ్యారు. స్నేహితుల దినోత్సవం సందర్భంగా పెందుర్తికి చెందిన ఆటో డ్రైవర్‌ దామోదర్‌, జాలరిపేటకు చెందిన నీతూతో పాటు మరో ఐదుగురు ఆదివారం పాత గంగవరం బీచ్‌కు వెళ్లారు. 
 
అలల ఉద్ధృతి ఎక్కువగా ఉండటంతో నీతూ, దామోదర్‌ సముద్రంలో గల్లంతయ్యారు. గజ ఈతగాళ్లు గాలింపు  చేపట్టారు. ఘటనపై న్యూ పోర్టు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. వీరంతా తీరంలో నిలబడి చూస్తుండగా, ఒక్కసారిగా రాక్షస అల వచ్చి, వారిపై పడింది. దీంతో నీతూ దామోదర్ నీటి ప్రవాహంలో సముద్రంలోకి కొట్టుకునిపోయారు. 

 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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