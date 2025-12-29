Manthena: నేచురల్ థెరపీ సలహాదారుగా డాక్టర్ మంతెన సత్యనారాయణ రాజు
సలహాదారుల నియామకం విషయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం భిన్నమైన మార్గాన్ని అనుసరిస్తోంది. అనేక మంది రాజకీయ విధేయులను సలహాదారులుగా నియమించినందుకు విమర్శలను ఎదుర్కొన్న గత పాలనకు భిన్నంగా, ప్రస్తుత ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ప్రజా సేవ, సమాజంపై సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపిన వ్యక్తులను ఎంచుకుంటోంది.
గతంలో, ప్రఖ్యాత ఆధ్యాత్మిక వక్త చాగంటి కోటేశ్వరరావును విద్యార్థులు, నైతిక విలువలపై సలహాదారుగా, క్యాబినెట్ హోదాతో నియమించారు. విద్యార్థులు, యువతలో నైతికత, విలువ ఆధారిత ఆలోచనలను బలోపేతం చేయడానికి ఆయనను ఎంచుకోవడాన్ని చాలామంది స్వాగతించారు.
ఇప్పుడు, ప్రభుత్వం డాక్టర్ మంతెన సత్యనారాయణ రాజును నేచురల్ థెరపీ సలహాదారుగా నియమించింది. అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేయబడ్డాయి. ఆయన ఈ పాత్రలో రెండు సంవత్సరాలు పనిచేస్తారు.
డాక్టర్ మంతెన రెండు దశాబ్దాలకు పైగా ప్రకృతి వైద్యం, యోగా, సహజ జీవనాన్ని ప్రోత్సహించడంలో ప్రసిద్ధి చెందారు. మందులు లేకుండా ప్రజలు ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతారు.