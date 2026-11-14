హైటెక్ సిటీ నుంచి క్వాంటం సిటీ.. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు విజన్ అదుర్స్
విశాఖపట్నంలో జరిగిన 31వ సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులో ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు రాష్ట్ర భవిష్యత్తు కోసం గట్టిగా పిలుపునిచ్చారు. హైదరాబాద్ను ఒక ఐటీ కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దిన తన అనుభవాన్ని ప్రస్తావిస్తూ, అమరావతి, విశాఖపట్నంల ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ మరో ప్రధాన ఆర్థిక విజయ గాథను సృష్టించగలదని ఆయన విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.
భారతదేశ వృద్ధి సామర్థ్యం, బలమైన నాయకత్వం ప్రాముఖ్యత గురించి చంద్రబాబు నాయుడు మాట్లాడారు. అభివృద్ధి చెందిన దేశ నిర్మాణంలో సాంకేతికత, విద్య, దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికల పాత్రను కూడా ఆయన ప్రముఖంగా ప్రస్తావించారు.
మాజీ ప్రధానమంత్రి ఇందిరా గాంధీ కాలం నుండి తన రాజకీయ అనుభవాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ, తాను ఇన్నేళ్లలో ఎందరో ప్రధానమంత్రులను చూశానని చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. అయితే, నరేంద్ర మోదీ తన పూర్వ ప్రధానమంత్రుల కన్నా భిన్నమని ఆయన అభివర్ణించారు.
"నేను చాలా మంది ప్రధానమంత్రులను చూశాను. ఇందిరా గాంధీ కాలం నుంచి ప్రధానమంత్రుల ఎంపిక ప్రక్రియలో నేను కూడా పాలుపంచుకున్నాను. కానీ ప్రధానమంత్రి మోదీ భిన్నమైనవారు. మేము ఆయనకు సాంకేతిక పరిజ్ఞానం గురించి వివరిస్తే, ఆయన దాన్ని అర్థం చేసుకుంటారు," అని చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు.
రాబోయే రెండు దశాబ్దాలలో భారతదేశ వృద్ధిని నడిపించగల నాలుగు ప్రధాన బలాలను కూడా చంద్రబాబు గుర్తించారు. ఆర్థిక సంస్కరణల తర్వాత ఉద్భవించిన పారిశ్రామిక స్ఫూర్తి, సమాచార సాంకేతికతలో భారతదేశానికి ముందుగా ఉన్న ప్రయోజనం, యువ జనాభా, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని బలమైన నాయకత్వం వీటిలో ఉన్నాయి.
భారతదేశ వృద్ధి గాథను అందుకోవడం కష్టమని చంద్రబాబు నాయుడు విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. "రాబోయే 20 ఏళ్లలో భారతదేశాన్ని ఎవరూ ఓడించలేరు. భారతదేశాన్ని ఆపడం ఎవరికీ సాధ్యం కాదు," అని చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు.
అమరావతిపై తన దార్శనికతను వివరిస్తూ, హైటెక్ సిటీ, ఇతర ప్రధాన మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టుల అభివృద్ధి తర్వాత హైదరాబాద్ ఎలా మారిందో ముఖ్యమంత్రి గుర్తుచేసుకున్నారు.
హైదరాబాద్ వృద్ధి యాదృచ్ఛికం కాదని ఆయన అన్నారు. సాంకేతికత, రోడ్లు, విమానాశ్రయాలు, పట్టణ మౌలిక సదుపాయాలలో ప్రణాళికాబద్ధమైన పెట్టుబడులు దీనికి తోడ్పడ్డాయని ఆయన తెలిపారు. ఔటర్ రింగ్ రోడ్, శంషాబాద్ విమానాశ్రయంతో పాటు సైబరాబాద్ అభివృద్ధి, నగరం, ఆర్థిక సామర్థ్యాన్ని విస్తరించడంలో సహాయపడింది.
హైటెక్ సిటీ అభివృద్ధి తర్వాత హైదరాబాద్ ప్రాంతంలో భూముల ధరలు గణనీయంగా పెరిగాయని చంద్రబాబు నాయుడు పేర్కొన్నారు. ఒకప్పుడు ఎకరాకు సుమారు రూ. 1 లక్ష ఉన్న భూమి, ప్రధాన ప్రాంతాలలో ఇప్పుడు వందల కోట్ల రూపాయల విలువకు చేరుకుంది.
దీనిని ఆయన అమరావతితో పోలుస్తూ, ఒకప్పుడు ఎకరాకు రూ. 5 లక్షల నుంచి రూ. 10 లక్షల వరకు ఉన్న భూముల ధరలు, కొన్ని ప్రాంతాలలో ఇప్పటికే రూ. 5 కోట్ల నుంచి రూ. 10 కోట్లకు పెరిగాయని అన్నారు. రాజధాని నగరం అభివృద్ధి చెందుతున్న కొద్దీ భవిష్యత్తులో ఎకరా విలువలు రూ. 50 కోట్ల నుంచి రూ. 100 కోట్లకు చేరవచ్చని ఆయన విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.
ఆధునిక రహదారులు, ప్రభుత్వ భవనాలు, పర్యావరణ అనుకూల మౌలిక సదుపాయాలతో అమరావతిని ప్రపంచ స్థాయి నగరంగా తీర్చిదిద్దాలని ప్రణాళిక రచిస్తున్నారు. అంతర్జాతీయంగా ప్రత్యేకంగా నిలిచే రాజధానిని సృష్టించాలని ప్రభుత్వం కోరుకుంటోందని ఆయన అన్నారు. భారతదేశపు మొట్టమొదటి క్వాంటం కంప్యూటర్ను అమరావతిలో ఆవిష్కరించనున్నారు. అమరావతి అభివృద్ధిలో సాంకేతికత కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని నాయుడు అన్నారు.
భారతదేశపు మొట్టమొదటి క్వాంటం కంప్యూటర్ను 2027 ఫిబ్రవరి 3న అమరావతిలో ఆవిష్కరించనున్నట్లు ఆయన ప్రకటించారు. క్వాంటం కంప్యూటర్ల తయారీ సామర్థ్యాలను అభివృద్ధి చేయడం, ఆంధ్రప్రదేశ్ను ఆధునిక సాంకేతికతకు ఒక ముఖ్య కేంద్రంగా నిలపడం కూడా రాష్ట్ర లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. వర్ధమాన సాంకేతికతలలో పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో రాష్ట్రానికి ప్రయోజనం చేకూరుతుందని ముఖ్యమంత్రి విశ్వసిస్తున్నారు. డేటా సెంటర్లు, ఇతర సాంకేతిక ఆధారిత పరిశ్రమల వృద్ధికి తోడ్పడేందుకు ప్రభుత్వం సౌర విద్యుత్ను ప్రోత్సహిస్తోందని ఆయన తెలిపారు.
విశాఖపట్నం తీరప్రాంత నగరాన్ని ఒక ప్రధాన టెక్నాలజీ, ఏఐ డేటా సెంటర్ హబ్గా మార్చాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుందని ఆయన అన్నారు. ప్రతిపాదిత గూగుల్ ఏఐ డేటా సెంటర్ 2028 నాటికి విశాఖపట్నంలో కార్యకలాపాలు ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. డేటా సెంటర్ పెట్టుబడులకు రాష్ట్రం అనుకూల వాతావరణాన్ని కల్పిస్తోందని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు.
హైదరాబాద్ అభివృద్ధికి తాను గతంలో చేసిన ప్రయత్నాలతో పోలుస్తూ, బెంగళూరు అప్పటికే ఒక సుస్థిర టెక్నాలజీ హబ్గా ఉన్నప్పుడు, హైదరాబాద్ను ఐటీ గమ్యస్థానంగా ప్రోత్సహించాలన్న నిర్ణయాన్ని ప్రజలు ఎలా ప్రశ్నించారో చంద్రబాబు గుర్తుచేసుకున్నారు. అయితే, చివరికి హైదరాబాద్ ఒక ప్రధాన ఐటీ కేంద్రంగా ఆవిర్భవించిందని తెలిపారు.
మరో పదేళ్ల తర్వాత విశాఖపట్నాన్ని సందర్శించి, దానిని బెంగళూరు, హైదరాబాద్, ముంబై, చెన్నైలతో పోల్చి చూడాలని ప్రజలకు సవాలు విసిరారు. స్వచ్ఛమైన, పచ్చని పర్యావరణం విషయంలో విశాఖపట్నానికి ఇప్పటికే ఒక ప్రయోజనం ఉందని ఆయన అన్నారు. దేశంలోని ప్రముఖ మహానగర కేంద్రాలతో పోటీపడగల నగరంగా దీనిని అభివృద్ధి చేయడమే తన లక్ష్యమని తెలిపారు.
పేదరికాన్ని తగ్గించడం, ఆర్థిక అసమానతలను పరిష్కరించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న ప్రభుత్వ పీ4 కార్యక్రమం గురించి కూడా ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడారు. ప్రభుత్వం సాంప్రదాయ ప్రభుత్వ-ప్రైవేట్ భాగస్వామ్య నమూనాని దాటి, ప్రజలు-ప్రభుత్వం-ప్రైవేట్ భాగస్వామ్య విధానం వైపు పయనిస్తోందని ఆయన వివరించారు. ఈ చొరవ కింద, ఆర్థికంగా బలమైన కుటుంబాలు, వ్యక్తులు నిరుపేదలకు మద్దతు ఇచ్చేలా ప్రోత్సహించబడతారు.