హైదరాబాద్ నుంచి చెన్నైకి 3 గంటల్లో, బెంగళూరుకి 2 గంటల్లో... రైల్లోనే...
ప్రపంచం వేగం పెరిగింది. అంటే.. చిటికెలో సుదూరాలకు వెళ్లి వెంటనే వున్నచోటకు వచ్చేయాలి. గంటలకొద్దీ ప్రయాణాలు చేసే సమయం వుండటంలేదు. అందుకే ప్రజల అవసరాలను గమనిస్తున్న ప్రభుత్వాలు కూడా తదనుగుణంగా సౌకర్యాలను అందించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. అసలు విషయానికి వస్తే... కేంద్ర రైల్వేశాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ మాట్లాడుతూ, తెలంగాణ-ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకు హైస్పీడు రైళ్లు రానున్నాయన్నారు.
బడ్జెట్లో తెలంగాణకు రూ. 5,454 కోట్లు కేటాయించమన్నారు. హైస్పీడు రైళ్లు గురించి చెబుతూ... ఇవి ఏపీ-తెలంగాణకు గేమ్ ఛేంజర్లుగా మారుతాయి. హైదరాబాద్ నుంచి చెన్నై, పుణే, బెంగళూరు నగరాలకు 3 హైస్పీడ్ రైళ్లు రానున్నాయి. హైదరాబాద్ నుంచి చెన్నైకి కేవలం 3 గంటల్లో వెళ్లిపోవచ్చు. అలాగే హైదరాబాద్ నుంచి పుణెకి 1.55 గంటల్లోనూ, హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరుకి 2 గంటల్లో వెళ్లిపోవచ్చు. ఈ రైలు వేగం గంటకు 350 కి.మీ వుంటుందని చెప్పారు.