ఉప ముఖ్యమంత్రిని ఎంపవర్ స్టార్ అని అభివర్ణించిన ఉపాసన (video)
ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ను ఆయన అభిమానులు పవర్ స్టార్ అని పిలుస్తారు. కానీ ఉపాసన కొణిదెల ఆయనకు ఒక విభిన్నమైన బిరుదు ఇచ్చారు. పిఠాపురంలో జరిగిన మోడల్ అంగన్వాడీ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో, నియోజకవర్గంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధిని చూసిన తర్వాత ఆయనపై తన అభిప్రాయం ఎలా మారిందో వివరిస్తూ, ఆమె ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రిని ఎంపవర్ స్టార్ అని అభివర్ణించారు.
రైతులు, పర్యాటకం, మహిళా సాధికారత, ఆరోగ్య సంరక్షణ, విద్య, కుటుంబాలకు మెరుగైన పారిశుధ్యంపై పవన్ కళ్యాణ్ దృష్టి సారించడం గురించి ఉపాసన మాట్లాడారు. ఈ రంగాలలో ఆయన చేస్తున్న ప్రయత్నాలు ప్రజల జీవితాలలో మార్పు తీసుకువస్తున్నాయని ఉపాసన అభిప్రాయపడ్డారు. మహిళలు, పిల్లలు, కుటుంబాలకు సాధికారత కల్పించే పిఠాపురం నమూనాను భారతదేశంలోని ఇతర ప్రాంతాలకు తీసుకువెళ్లడానికి మాజీ కేంద్ర మంత్రి స్మృతి ఇరానీతో కలిసి పనిచేయడానికి ఆమె ఆసక్తిని కూడా వ్యక్తం చేశారు.
కొణిదెల కుటుంబం సహకారంతో అపోలో హాస్పిటల్స్ వారి అపోలో ఆరంభ్ చొరవ కింద ఈ మోడల్ అంగన్వాడీ కేంద్రాన్ని అభివృద్ధి చేశారు. దాదాపు రూ. 2 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో నిర్మించిన దీని లక్ష్యం, పిల్లలకు సురక్షితమైన మరియు అనుకూలమైన వాతావరణంలో మెరుగైన పోషణ, ఆరోగ్య సంరక్షణ సదుపాయం, ప్రాథమిక విద్యా సౌకర్యాలను అందించడం. ఈ ప్రాజెక్ట్ తల్లి- పిల్లల ఆరోగ్యం, డిజిటల్ ఆరోగ్య రికార్డులు, పరిశుభ్రతపై అవగాహన తల్లులు, పిల్లలకు వ్యక్తిగతీకరించిన పోషకాహార మద్దతుపై కూడా దృష్టి సారిస్తుంది.
To you, he may be Power Star, but to me, he’s Empower Star ” - @upasanakonidela ’s words at Pithapuram https://t.co/xmrDjD0SNI— Supreme PawanKalyan FC™ (@SupremePSPK) November 20, 2026