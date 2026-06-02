  4. Gaddar-s Message: Hey Pawan, why are you wandering back and forth? Listen to Gaddar Anna-s song, Video goes viral
Last Modified: Tuesday, 2 June 2026 (23:18 IST)

గద్దర్ మాట: ఒరేయ్ పవన్, అటూఇటూ ఎందుకు తిరుగుతావ్, గద్దరన్న పాట విను, వీడియో వైరల్

pawan kalyan- Gaddar
తెలంగాణలో ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ సమావేశానికి పోలీసులు నిరాకరణ, తదుపరి ఇంటివద్దే ఆయన మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేసారు. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణలో గద్దరన్నతో తనకు వున్న సంబంధం గురించి పవన్ కల్యాణ్ వివరించారు. తనను ఒరేయ్ తమ్మీ అని గద్దరన్న పిలిచేవారనీ, ఆయనతో తనకు ఎంతో అనుబంధం వుందని గుర్తు చేసారు. ఆయన బ్రతికి వుండగా తెలంగాణ నాయకులు ఎవరైనా పట్టించుకున్నారా అని ప్రశ్నించారు.
 
ఇదిలావుంటే సోషల్ మీడియాలో గద్దరన్న ఓ సందర్భంలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ గురించి చెప్పిన మాటల తాలూకు వీడియో వైరల్ అవుతోంది. అందులో గద్దరన్న మాట్లాడుతూ... పవన్ కల్యాణ్ తెలుసు కదా. నా తమ్ముడు లాంటివాడు. అతడి చొక్కా జేబులో చేయి పెట్టి నేను డబ్బులు గుంజుకుంటా. అంత స్వతంత్రం వుంది.
 
నేను ఒకసారి నెల్లూరులో ప్రోగ్రామ్ ఇస్తున్నా. అప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారి తండ్రి పవన్ ను పిలిచి... ఒరేయ్, అటుఇటూ తిరుగుతావ్ ఎందుకు, గద్దరన్న పాటలు విని బాగుపడు అన్నారంట అని చెప్పారు. 
