Gade Vijayalakshmi: గాదె సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసు.. లాయర్ కోగంటి రిత్వికకు నోటీసు
విజయవాడలో సంచలనం సృష్టించిన గాదె సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. కస్టడీ మరణానికి గురైన గాదె సాయికృష్ణ తల్లి విజయలక్ష్మి తరఫు న్యాయవాది గుడివాక వాసుదేవుడు, మరో న్యాయవాది కోగంటి రిత్వికకు నోటీసు జారీ చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ఆదేశించింది. తన కుమారుడి మరణంపై సీబీఐ విచారణ జరుగుతున్నందున తన పిటిషన్ను ఉపసంహరించుకుంటున్నట్లుగా, విజయలక్ష్మి అనుమతి లేకుండానే రిత్విక ఒక పిటిషన్ను దాఖలు చేసిన నేపథ్యంలో ఈ ఆదేశం వెలువడింది.
జస్టిస్ రవినాథ్ తిలహరి, జస్టిస్ సి.హెచ్. పురుషోత్తం కుమార్లతో కూడిన ధర్మాసనం బుధవారం నాడు ఆమె పిటిషన్పై విచారణ చేపట్టింది. తన క్లయింట్ తరపున కోర్టులో వాదించేందుకు తనకు వకాలత్ లభించిందని, అయితే కోగంటి రిత్విక దాఖలు చేసిన అభ్యర్థన ఆధారంగా సీబీఐ విచారణ కోరుతూ తన క్లయింట్ వేసిన మధ్యంతర పిటిషన్ను ఆమెకు తెలియకుండానే ఉపసంహరించుకున్నారని పిటిషనర్ తరపు న్యాయవాది గుడివాక వాసుదేవుడు కోర్టుకు నివేదించారు.
కోగంటి రిత్విక ఇప్పటివరకు నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్గానీ, కేసు రికార్డులను గానీ అందజేయలేదని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ విషయాన్ని కోర్టు తీవ్రంగా పరిగణించి, తదుపరి విచారణను గురువారానికి వాయిదా వేసింది. కాగా, ఈ కేసు దర్యాప్తును సీబీఐకి అప్పగించాలని కోరుతూ విజయలక్ష్మి మరో న్యాయవాది ద్వారా ఇప్పటికే అనుబంధ పిటిషన్ దాఖలు చేసిన విషయం తెలిసిందే.