వ్యక్తిగత సహాయకురాలిగా హిజ్రాను నియమించుకున్న ఎమ్మెల్యే
సమాజంలో హిజ్రా (ట్రాన్స్జెండర్స్) అంటే చిన్నచూపు ఉంది. దాన్ని క్రమంగా తొలగించేందుకు అనేక మంది తమవంతు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇందులోభాగంగా, గుంటూరు వెస్ట్ నియోజకవర్గ టీడీపీ ఎమ్మెల్యే గల్లా మాధవి కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. దీంతో ఆమెపై రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రపంశల వర్షం కురుస్తోంది. తన వ్యక్తిగత సహాయకురాలిగా ఒక ట్రాన్స్జెండర్ (హిజ్రా)ను నియమించుకుని ప్రతి ఒక్కరికీ ఆదర్శంగా నిలిచారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న మంత్రి నారా లోకేశ్ ఎమ్మెల్యే గల్లా మాధవిని ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. గల్లా మాధవి నాయకత్వం పటిమను చాటారని, అణగారిన వర్గాలకు సాధికారత కల్పించడమే నిజమైన నాయత్వ లక్షణమని ఆయన ట్విట్టర్ వేదికగా ప్రశంచించారు.
తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, బీకాం పూర్తిచేసిన ఒక ట్రాన్స్జెండర్ ఉద్యోగం కోసం ఎమ్మెల్యే గల్లా మాధవి కార్యాలయానికి వచ్చారు. ఆమె విద్యార్హత, ఉపాధి అవసరాన్ని గుర్తించిన ఎమ్మెల్యే వెంటనే తన పీఏగా నియమిస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. ట్రాఫిక్ సిగ్నళ్లు, రైళ్లలో ట్రాన్స్జెండర్లు పడుతున్న ఇబ్బందులను చూసి చలించిపోయానని, వారికి గౌరవప్రదరమైన జీవనోపాధి కల్పించాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నానని గల్లా మాధవి వివరించారు.
హిజ్రాలు ఉపాధి సమస్యలను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు దృష్టికి తీసుకెళ్ళి, వారి సంక్షేమానికి ప్రభుత్వం తరపున మరిన్ని చర్యలు తీసుకునేలా కృషి చేస్తానని ఆమె హామీ ఇచ్చారు. గల్లా మాధవి తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం సమాజంలో ఇతరులు అనుసరించడానికి ఒక బంగారు అవకాశం వంటిందని మంత్రి లోకేశ్ తన ట్విట్టర్ ఖాతాలో పేర్కొనడం గమనార్హం.