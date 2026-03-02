ఆంధ్రప్రదేశ్ను తెలుగునాడుగా పేరు మార్చాలి.. గరికపాటి నరసింహారావు
ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన జరిగి దాదాపు 12 సంవత్సరాలు అయింది. దీని ఫలితంగా స్వతంత్ర తెలుగు రాష్ట్రాలు ఏర్పడ్డాయి. తాజాగా ఏపీ పేరు మార్పుపై ఆచార్యులు గరికపాటి నరసింహారావు ఆసక్తికరమైన ప్రతిపాదన చేశారు. అమలాపురంలో జరుగుతున్న తెలుగు మహా సభకు హాజరైన నరసింహారావు, ఆంధ్రప్రదేశ్ను త్వరలో తెలుగునాడుగా పేరు మార్చాలని అన్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది పదజాలం పరంగా తెలుగు పేరు కాదని, హిందీ మద్దతు ఉన్న మధ్యప్రదేశ్, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ వంటి ఉత్తర భారత రాష్ట్రాలను పోలి ఉంటుందని గరికపాటి ఎత్తి చూపారు. ఆంధ్రప్రదేశ్కు చాలా సాంస్కృతిక ప్రాముఖ్యత ఉన్నందున తమిళనాడు మాదిరిగానే తెలుగునాడుగా పేరు మార్చాలని గరిక పాటి చెప్పుకొచ్చారు.
అంతేగాకుండా.. సీనియర్ ఎన్టీఆర్ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ను తెలుగునాడుగా చూడాలని కోరుకున్నారని, పురాతన ఉద్యమాన్ని గుర్తుచేసుకున్నారని పేర్కొన్నారు. తెలుగునాడు సరైన తెలుగు శబ్దాన్ని కలిగి ఉందని, ఈ రాష్ట్రానికి ఇదే సరైన పేరు అని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
మరోవైపు, తెలుగు ప్రజలు తమిళ, మలయాళ ప్రజలను చూసేంతగా తెలుగు భాష పట్ల అభిమానం చూపడం లేదని గరికపాటి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇది తెలుగు జనాభా తప్పనిసరిగా మార్చాల్సిన విషయం అని చెప్పొకొచ్చారు.