అమరావతిలో మైక్రోసాఫ్ట్ అధినేత బిల్ గేట్స్, బాబుతో భేటీ
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజా రాజధాని అమరావతికి మైక్రోసాఫ్ట్ అధినేత బిల్ గేట్స్ వచ్చారు. ఆయన గన్నవరం విమానాశ్రయం నుంచి నేరుగా అమరావతిలోని ఏపీ సచివాలయానికి వెళ్లారు. అక్కడ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఇతర సహచర మంత్రులు ఆయనకు ఘన స్వాగతం పలికారు. గేట్స్ ఫౌండేషన్ తో కలిసి పనిచేయగల ప్రాజెక్టులతో పాటు ఐటీ ఇండస్ట్రీకి చెందిన పలు విషయాలపై చర్చించనున్నట్లు సమాచారం.
మరోవైపు రాష్ట్ర ఐటీ శాఖామంత్రి నారా లోకేష్ తన ట్విట్టర్ హ్యాండిల్లో.. ఈరోజు గన్నవరం విమానాశ్రయంలో గేట్స్ ఫౌండేషన్ చైర్ను నా సహోద్యోగులతో కలిసి హోంమంత్రి శ్రీమతి అనిత గారు, వ్యవసాయ మంత్రి శ్రీ అచ్చెన్నాయుడు గారు, ఆరోగ్య మంత్రి శ్రీ సత్య కుమార్ గారు స్వాగతం పలకడం ఆనందంగా ఉంది. ఆరోగ్యం, వ్యవసాయం, విద్య, సాంకేతికత ఆధారిత పాలనలో భాగస్వామ్యాలను బలోపేతం చేయడంపై చర్చల కోసం మేము ఇప్పుడు సచివాలయానికి వెళ్లాము.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు అవసరమైన ప్రభావవంతమైన పరిష్కారాలను రూపొందించడానికి గేట్స్ ఫౌండేషన్తో కలిసి పనిచేయడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎదురుచూస్తోంది అంటూ పేర్కొన్నారు.