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  4. Gayathri-s parents sent her off after her marriage, but her body returned; in their grief, they are calling my son a psycho, says Sri Charan-s father
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Wednesday, 24 June 2026 (13:51 IST)

కుమార్తెను పెళ్లి చేసి పంపితే ఆమె శవం తిరిగివచ్చింది, ఆ బాధతో సైకో అంటున్నారు: శ్రీచరణ్ తండ్రి

Techie Radha Gayatri dies in Mussoorie
BY: ఐవీఆర్
Publish: Wed, 24 Jun 2026 (13:51 IST) Updated: Wed, 24 Jun 2026 (13:54 IST)
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తెలుగు టెక్కీ గాయత్రి భౌతికదేహానికి దహన సంస్కారాలు పూర్తి చేసారు శ్రీచరణ్ తండ్రి. ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. తండ్రిగా నాకు నా కొడుకుపై ఎలాంటి అనుమానాలు లేవు. బిట్స్ పిలానీలో సీటు రావాలంటే ఎంతో క్రమశిక్షణ వుంటేనే సాధ్యం కాదు. అట్లాంటి క్రమశిక్షణ కలిగిన నా కుమారుడు చేజేతులా తన భార్యపై ఎలాంటి అఘాయిత్యం చేసి వుండడని నాకు పూర్తి విశ్వాసం వుంది.
 
నా కుమారుడు శ్రీచరణ్ ఎక్కడికీ పారిపోలేదు. ముస్సోరీ పోలీసులను కలిసేందుకు వెళ్లాడు. ఒకవేళ నా కోడలు గాయత్రిది అసాధారణ మరణం అయితే ఆమె మృతదేహాన్ని పంపేందుకు అధికారులు ఎందుకు అనుమతి ఇస్తారు. కూతురు లాంటి కోడలు గాయత్రి దహన సంస్కారాలు పూర్తి చేసి నా రుణం తీర్చుకుంటున్నాను. నా కుమారుడిని గాయత్రి కుటుంబసభ్యులు సైకో అని అంటున్నారు.
 
ఎందుకంటే... చేతికి ఎదిగి వచ్చిన కుమార్తెను ఎన్నో ఆశలతో అత్తవారింటికి పంపుతారు. తమ కంటే ఉన్నతస్థానంలో తమ కుమార్తె కుటుంబం వుండాలని కన్నతల్లిదండ్రులు అనుకుంటారు. అట్లాంటిది ఆమె శవం తిరిగి వచ్చింది. ఈ దారణాన్ని ఎవరు మాత్రం ఎలా జీర్ణించుకోగలరు. వారి బాధను నేను తండ్రిగా అర్థం చేసుకోగలను అంటూ చెప్పారు.
 
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ఐవీఆర్

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