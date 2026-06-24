సంబంధిత వార్తలు
- సహజీవనం వద్దన్నారని ప్రియుడితో కలిసి తల్లిదండ్రులను అంతమొందిచిన కుమార్తె?
- ప్రియుడితో తిరగడాన్ని అడ్డు చెప్పారని తల్లిదండ్రులను, చెల్లిని హత్య చేసిన యువతి పరార్
- మా అల్లుడు ఓ సైకో, భార్య బ్యాగులో ట్రాకర్ పెట్టేవాడు: రాధా గాయత్రి తల్లి ఆవేదన
- వైభవ్ సూర్యవంశీ కోసం బీసీసీఐ సంచలన నిర్ణయం.. ఏంటది?
- భర్తతో హనీమూన్కు వెళ్లొచ్చిన భార్య విడాకులు ఇచ్చేసింది.. ఎందుకో తెలుసా?
కుమార్తెను పెళ్లి చేసి పంపితే ఆమె శవం తిరిగివచ్చింది, ఆ బాధతో సైకో అంటున్నారు: శ్రీచరణ్ తండ్రి
తెలుగు టెక్కీ గాయత్రి భౌతికదేహానికి దహన సంస్కారాలు పూర్తి చేసారు శ్రీచరణ్ తండ్రి. ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. తండ్రిగా నాకు నా కొడుకుపై ఎలాంటి అనుమానాలు లేవు. బిట్స్ పిలానీలో సీటు రావాలంటే ఎంతో క్రమశిక్షణ వుంటేనే సాధ్యం కాదు. అట్లాంటి క్రమశిక్షణ కలిగిన నా కుమారుడు చేజేతులా తన భార్యపై ఎలాంటి అఘాయిత్యం చేసి వుండడని నాకు పూర్తి విశ్వాసం వుంది.
నా కుమారుడు శ్రీచరణ్ ఎక్కడికీ పారిపోలేదు. ముస్సోరీ పోలీసులను కలిసేందుకు వెళ్లాడు. ఒకవేళ నా కోడలు గాయత్రిది అసాధారణ మరణం అయితే ఆమె మృతదేహాన్ని పంపేందుకు అధికారులు ఎందుకు అనుమతి ఇస్తారు. కూతురు లాంటి కోడలు గాయత్రి దహన సంస్కారాలు పూర్తి చేసి నా రుణం తీర్చుకుంటున్నాను. నా కుమారుడిని గాయత్రి కుటుంబసభ్యులు సైకో అని అంటున్నారు.
ఎందుకంటే... చేతికి ఎదిగి వచ్చిన కుమార్తెను ఎన్నో ఆశలతో అత్తవారింటికి పంపుతారు. తమ కంటే ఉన్నతస్థానంలో తమ కుమార్తె కుటుంబం వుండాలని కన్నతల్లిదండ్రులు అనుకుంటారు. అట్లాంటిది ఆమె శవం తిరిగి వచ్చింది. ఈ దారణాన్ని ఎవరు మాత్రం ఎలా జీర్ణించుకోగలరు. వారి బాధను నేను తండ్రిగా అర్థం చేసుకోగలను అంటూ చెప్పారు.
రాం చరణ్ను న్యూ ఏజ్ మెగాస్టార్ అంటూ సంబోధించిన ప్రధాని మోడీ... చిరంజీవి ఎమోషనల్ పోస్ట్
Rajinikanth: తలైవర్ 173 చిత్రం పేరు ధర్మన్ - 4గురు దర్శకులు మారారన్న రజనీకాంత్
కాగా, 'ధర్మన్': కమల్ హాసన్ నిర్మాణంలో రజనీకాంత్ సినిమాకు అశ్వత్ మారిముత్తు దర్శకుడిగా ఖరారు కావడానికి ముందు ముగ్గురు దర్శకులు ఎందుకు మారారో రజనీకాంత్ వెల్లడించారు. KS రవికుమార్, సుందర్ సి, సిబి చక్రవర్తి తర్వాత, కమల్ హాసన్ నిర్మాణంలో రజనీకాంత్ నటించనున్న 'ధర్మన్' చిత్రానికి అశ్వత్ మారిముత్తు దర్శకుడిగా ఎంపికయ్యారు.
Kleenkara : నాన్న అని పిలిచే.క్లీంకార పెద్ది విడుదలయ్యాక పెద్ది అని పిలుస్తోంది : రామ్ చరణ్
రామ్ చరణ్ లేటెస్ట్ చిత్రం ‘పెద్ది’. బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో, మైత్రి మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సమర్పణలో వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై వెంకట సతీష్ కిలారు నిర్మించారు. జూన్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఘనంగా విడుదలైన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులు, విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుంది. అన్ని ప్రాంతాల్లో హౌస్ఫుల్ కలెక్షన్లతో విజయవంతంగా ప్రదర్శితమౌతోంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ పెద్ది మెగా బ్లాక్బస్టర్ ఈవెంట్ ని నిర్వహించారు.
Chiranjeevi proud: ప్రధాని కలవడం అక్కడ న్యూ ఏజ్ మెగాస్టార్ టైటిల్ ఇవ్వడం తండ్రిగా గర్వంగా వుంది
రామ్ చరణ్ లేటెస్ట్ చిత్రం ‘పెద్ది’. బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో, మైత్రి మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సమర్పణలో వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై వెంకట సతీష్ కిలారు నిర్మించారు. జూన్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఘనంగా విడుదలైన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులు, విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుని రికార్డ్ బ్రేకింగ్ కలెక్షన్లతో సంచలన విజయాన్ని సాధించింది. 2026 సౌత్ ఇండియా నంబర్ వన్ గ్రాసర్ గా నిలిచింది
Trisha: అభిమానులు గోల చేసాక విజయ్కు విషెస్ చెప్పిన త్రిష
తమిళనాడు సీఎం విజయ్కు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలను నటి త్రిష తెలపలేదని వార్తలు ఒక్కసారిగా గుప్పుమన్నాయి. ఇంకా ఆమె విజయ్ నుంచి దూరమైందని, అలాగే సోషల్ మీడియాను త్రిష అన్ ఫాలో చేసిందనే వార్తలు చక్కర్లు కొట్టాయి. ఈ వార్తలకు త్రిష తాజా పోస్టుతో చెక్ పెట్టారు. జూన్ 22న విజయ్ 52వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా త్రిష నుంచి ఎలాంటి శుభాకాంక్షలు రాకపోవడంతో, ఆమె ఇన్స్టాగ్రామ్లో విజయ్ను అన్ఫాలో చేశారనే వార్తలు చర్చకు దారితీశాయి. వారి స్నేహబంధం దెబ్బతిన్నదంటూ సాగిన ఈ ప్రచారానికి ఫుల్స్టాప్ పెడుతూ, విజయ్తో ఉన్న ఒక చిత్రాన్ని త్రిష సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టు చేసారు.