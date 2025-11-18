తిరుమల నెయ్యి కల్తీ కేసు.. వైవి సుబ్బారెడ్డి సెక్రటరీ చిన్న అప్పన్న వద్ద సిట్ విచారణ
తిరుమల నెయ్యి కల్తీ కేసులో టిటిడి మాజీ చైర్మన్, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ఎంపీ వై.వి. సుబ్బారెడ్డి మాజీ వ్యక్తిగత సహాయకుడు కడూరు చిన్న అప్పన్నను ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం ప్రశ్నించడం ప్రారంభించింది. నెల్లూరు ఎసిబి కోర్టు దర్యాప్తు బృందానికి ఐదు రోజుల కస్టడీ మంజూరు చేసిన తర్వాత అప్పన్నను సోమవారం తిరుపతిలోని సిట్ కార్యాలయానికి తీసుకువచ్చారు.
అప్పన్నను అక్టోబర్ 30న నిందితుడు 24వ నంబర్గా అరెస్టు చేశారు. నెయ్యి సేకరణ ప్రక్రియలో ఆయన కీలక పాత్ర పోషించారని, కాంట్రాక్టర్లను ప్రభావితం చేశారని ఆరోపించారు. కోర్టులో ఆయనపై నమోదైన అభియోగాల ప్రకారం, ఆయన సరఫరాదారులతో క్రమం తప్పకుండా సంబంధాలు కొనసాగించారు. ముడుపులు అందుకున్నారు. అప్పన్న సరఫరాదారులలో ఒకరైన భోలే బాబా డెయిరీ నుండి కమిషన్ డిమాండ్ చేసినట్లు అనుమానిస్తున్నారు.
కంపెనీ దీనికి అంగీకరించకపోవడంతో, అతను రెండవ నాణ్యత తనిఖీకి ఒత్తిడి తెచ్చాడని, అది సంస్థను అనర్హతకు దారితీసిందని తెలుస్తోంది. తరువాత కాంట్రాక్టును మరొక సరఫరాదారుకు అధిక ధరకు అప్పగించారు. ఈ ప్రక్రియ నుండి అప్పన్న ఆర్థికంగా ప్రయోజనం పొందాడని సిట్ విశ్వసిస్తోంది.
ఇంకా పలు వాయిదాలలో హవాలా మార్గాల ద్వారా దాదాపు రూ.50 లక్షలు అందుకున్నట్లు కోర్టుకు తెలిపారు. కాంట్రాక్టులను ఎలా నిర్వహించారో, సరఫరాదారులతో అతని కమ్యూనికేషన్, కేసుకు సంబంధించిన ఆర్థిక లావాదేవీలపై స్పష్టత సేకరించడానికి అతన్ని ప్రశ్నిస్తామని సిట్ తెలిపింది.
తిరుమల లడ్డూ ప్రసాదం తయారీకి కల్తీ నెయ్యి ఎలా సరఫరా చేయబడిందో, నిర్లక్ష్యం లేదా వ్యక్తుల ఉద్దేశపూర్వక ప్రమేయం కారణంగా లోపాలు జరిగాయా అనేది కూడా ఈ విచారణ లక్ష్యం. నవంబర్ 21 వరకు విచారణ కొనసాగుతుంది.