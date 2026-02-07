ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు శుక్రవారం మాట్లాడుతూ, గత వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ (వైఎస్సార్సీపీ) ప్రభుత్వ హయాంలో బాత్రూమ్లు శుభ్రం చేయడానికి ఉపయోగించే రసాయనాలతో తయారు చేసిన నెయ్యితో తిరుపతి లడ్డూను తయారు చేశారని ఆరోపించారు.
ప్రసాదంలో కల్తీ చేసి శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ పవిత్రతను దెబ్బతీయడానికి వైఎస్సార్సీపీ ప్రయత్నించిందని ఆయన విమర్శించారు. ఐదేళ్లపాటు వారు (వైఎస్సార్సీపీ) రసాయనాలతో తయారు చేసిన నెయ్యితో ప్రసాదం తయారు చేశారు. బాత్రూమ్లు శుభ్రం చేయడానికి ఉపయోగించే రసాయనాలతో ఆ నెయ్యిని తయారు చేశారని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు.
కర్నూలు జిల్లాలోని ఎమ్మిగనూరులో రైతులకు 'మీ భూమి - మీ హక్కు' పట్టాదారు పాస్బుక్ల పంపిణీ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రసంగించారు.
వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వై.ఎస్. జగన్ మోహన్ రెడ్డికి సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ మరియు ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం క్లీన్ చిట్ ఇచ్చాయని ఆయన చెబుతున్నారని, కానీ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) ఛైర్మన్గా పనిచేసిన ఆయన సొంత మామ వై.వి. సుబ్బారెడ్డి కల్తీ జరిగిందని స్వయంగా అంగీకరించారని ఆయన అన్నారు.
కల్తీ ప్రసాదంతో వైఎస్సార్సీపీ టీటీడీని అపవిత్రం చేసిన తర్వాత తాను పరిస్థితిని సరిదిద్దడానికి ప్రయత్నించానని ముఖ్యమంత్రి పేర్కొన్నారు.గతంలో అందించిన లడ్డూకు, ఇప్పుడు అందిస్తున్న లడ్డూకు మధ్య గణనీయమైన తేడా ఉందని ఆయన అన్నారు.
ప్రజా సమస్యల కోసం పోరాడకుండా, రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం వైఎస్సార్సీపీ బలం ప్రదర్శనకు పాల్పడుతోందని కూడా ఆయన ఆరోపించారు.ఎన్నికల సమయంలో బలం ప్రదర్శన చేయాలి అని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు వ్యాఖ్యానించారు.
జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఇటీవల గుంటూరు పర్యటనను ప్రస్తావిస్తూ, ఆయన వాహనదారులకు ఇబ్బందులు కలిగించారని చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు.గతంలో, వారు తమ కాన్వాయ్ కింద సింగయ్య అనే వ్యక్తిని తొక్కించి చంపారు. బంగారుపాళ్యంలో మామిడి పండ్లను కింద పడేసి, వాటిని తొక్కి, గూండాయిజానికి పాల్పడ్డారని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు. ఈ రకమైన రాజకీయాలను ఎలా ఎదుర్కోవాలో తనకు తెలుసని ఆయన అన్నారు.
భూ రికార్డులను తారుమారు చేయకుండా నిరోధించడానికి, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని తెలుగుదేశం పార్టీ నేతృత్వంలోని సంకీర్ణ ప్రభుత్వం అన్ని భద్రతా ఫీచర్లతో రైతులకు పట్టాదారు పాస్బుక్లను అందిస్తోందని ఆయన చెప్పారు.
రికార్డులను తారుమారు చేయడానికి ప్రయత్నించే వారిని జైలుకు పంపుతామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.తన ఛాయాచిత్రంతో పాస్బుక్లు జారీ చేసినందుకు ఆయన తన పూర్వ ముఖ్యమంత్రి జగన్ మోహన్ రెడ్డిని విమర్శించారు.
వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు మోసపూరిత పద్ధతుల ద్వారా రైతుల భూములను స్వాధీనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించారని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఆరోపించారు.భూ యాజమాన్య చట్టం కింద, వివాదాస్పద భూములపై నియంత్రణ సాధించడానికి వారు (వైఎస్సార్సీపీ) తమ సొంత మనుషులను నియమించారని ఆయన పేర్కొన్నారు.
"ఈ నెలలో, మేము 279 గ్రామాలలో సర్వే నిర్వహిస్తున్నాం. 1.16 లక్షల మందికి పాస్బుక్లు జారీ చేస్తాము. ఏప్రిల్ నాటికి 18 లక్షల పాస్బుక్లు జారీ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాము," అని ఆయన అన్నారు.
ఇప్పటివరకు 37.40 లక్షల పాస్బుక్లు సిద్ధం చేశామని, ఇంకా 9,500 గ్రామాలలో సర్వేలు నిర్వహించాల్సి ఉందని, 62 లక్షల పాస్బుక్లు జారీ చేయాల్సి ఉందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తెలిపారు.
ఒకప్పుడు కరువుతో అల్లాడిన రాయలసీమను ఉద్యానవన కేంద్రంగా మారుస్తున్నామని ఆయన పేర్కొన్నారు.