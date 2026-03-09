తిరుమలకు తీసుకెళ్తున్న నెయ్యి ట్యాంకర్ బోల్తా.. బక్లెట్లు తెచ్చుకున్న స్థానికులు
తిరుమల ఆలయానికి తీసుకువెళ్తున్న నెయ్యి ట్యాంకర్ బోల్తా పడింది. దీంతో అందులోని నెయ్యి మొత్తం నేలపాలైంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. ఆదివారం రాత్రి వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లా కొండాపురం మండలం చిత్రావతి వంతెన సమీపంలో తిరుమల ఆలయానికి నెయ్యి తీసుకెళ్తున్న ట్యాంకర్ బోల్తా పడటంతో సరుకు మొత్తం నేలపాలైంది.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, పూణే నుండి తిరుమలకు ట్యాంకర్ వెళ్తుండగా చిత్రావతి నది వంతెన దాటిన వెంటనే డ్రైవర్ నియంత్రణ కోల్పోవడంతో వాహనం బోల్తా పడింది.
పోలీసులు వచ్చేలోపు స్థానికులు బకెట్లతో సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ట్యాంకర్ నుంచి బయటపడిన నెయ్యిని సేకరించారు ప్రజలు. తరువాత పోలీసులు రంగంలోకి దిగి పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చారు. ఈ ఘటనలో డ్రైవర్, క్లీనర్ స్వల్పంగా గాయపడ్డారు. దీనిపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని పోలీసులు తెలిపారు.