Girl Child: శ్రీకాళహస్తిలో బాలికల జనన నిష్పత్తి తగ్గింది.. అసలేం జరుగుతుంది?
తిరుపతి జిల్లాలోని శ్రీకాళహస్తిలో బాలికల జనన నిష్పత్తి ఆందోళనకరంగా తగ్గిందని నివేదించడంతో జిల్లా యంత్రాంగం విచారణ ప్రారంభించింది. గత మూడు నెలల్లో పట్టణంలో ప్రతి 1,000 మంది అబ్బాయిలకు 629 మంది మాత్రమే బాలికలు జన్మించారని అధికారిక గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.
ఇది జిల్లా సగటు 1,000 మంది అబ్బాయిలకు 901 మంది బాలికల కంటే చాలా తక్కువ. జిల్లా బహుళ సభ్యుల సలహా కమిటీ సమావేశంలో ఈ గణాంకాలను సమీక్షించారు, కలెక్టర్ వెంకటేశ్వర్ ఈ ధోరణిని తీవ్రమైన ఆందోళన కలిగించే అంశంగా అభివర్ణించారు.
జనన నిష్పత్తిలో స్వల్ప వ్యత్యాసాలు ఉంటాయని భావిస్తున్నప్పటికీ, శ్రీకాళహస్తి సంఖ్యలు సాధారణం కంటే చాలా తక్కువగా ఉన్నాయని, తక్షణ దిద్దుబాటు చర్యలు అవసరమని ఆయన అన్నారు.
ప్రభుత్వ- ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులను పరిశీలించడానికి ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేయాలని కలెక్టర్ జిల్లా వైద్యాధికారి బాలకృష్ణ నాయక్కు సూచించారు. ఈ నిష్పత్తిలో తేడాకు గల కారణాలను ఈ కమిటీ అధ్యయనం చేసి, ఒక నెలలోపు తన ఫలితాలను సమర్పిస్తుంది.