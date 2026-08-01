గోదావరిలో వరద ఉధృతి.. భద్రాచలం వద్ద మూడవ ప్రమాద హెచ్చరిక.. ప్రజలకు అలెర్ట్
ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా గోదావరి నది వరద ఉధృతి క్రమంగా పెరిగే అవకాశం ఉందని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరించింది. శుక్రవారం సాయంత్రం 7 గంటల సమయానికి భద్రాచలం వద్ద నీటి మట్టం 49.8 అడుగులుగా ఉండగా, కునవరం వద్ద 16.3 మీటర్లు, పోలవరం వద్ద 10.2 మీటర్లుగా నమోదైంది. ధవలేశ్వరం కాటన్ బ్యారేజీ వద్ద నీటి ప్రవాహ రాక (ఇన్ఫ్లో), విడుదల (అవుట్ఫ్లో) 5.3 లక్షల క్యూసెక్కులకు పైగా నమోదయ్యాయి.
Godavari Floods
ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా గోదావరి నది వరద ఉధృతి క్రమంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. భద్రాచలం వద్ద గోదావరి నది నీటి మట్టం 55 అడుగులకు చేరడంతో నీటిపారుదల శాఖ అధికారులు మూడవ ప్రమాద హెచ్చరికను జారీ చేశారు. ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా నదిలోకి భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది. ఈ పుణ్యక్షేత్రం వద్ద నది నీటి మట్టం 55 అడుగులకు చేరడంతో రెవెన్యూ అధికారులు మూడవ ప్రమాద హెచ్చరికను ప్రకటించారు. నీటి మట్టం పెరగడం వల్ల పర్ణశాలలోని స్నాన ఘట్టాలు నీట మునిగాయి.
భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతుండటంతో దుమ్ముగూడెం-భద్రాచలం, భద్రాచలం-ఒడిశా మధ్య రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. తగిన చర్యలు చేపట్టాలని స్థానిక అధికారులకు సూచించారు. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించాలని అధికారులను ఆదేశించడంతో పాటు, జిల్లా యంత్రాంగం ఇచ్చే సూచనలు ఆదేశాలను పాటించాలని ప్రజలను కోరారు. ప్రజలు తమ ఇళ్లను వదిలి బయటకు రావద్దని, అత్యవసర సేవల కోసం కంట్రోల్ రూమ్ను సంప్రదించాలని అధికారులు సూచించారు.
పెరుగుతున్న వరద పరిస్థితుల దృష్ట్యా తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, కోనసీమ, కాకినాడ, ఏలూరు, పోలవరం జిల్లాల యంత్రాంగాలను అప్రమత్తం చేసినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. అత్యవసర సహాయక చర్యల కోసం అమలాపురం, రాజమహేందరవరం, చింతూరు, వి.ఆర్. పురం, జంగారెడ్డిగూడెం ప్రాంతాల్లో మూడు నేషనల్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్ (ఎన్డీఆర్ఎఫ్) బృందాలను, మూడు స్టేట్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్ (ఎస్డీఆర్ఎఫ్) బృందాలను సిద్ధంగా ఉంచినట్లు జైన్ తెలిపారు.
శనివారం నాటికి రెండవ ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ అయ్యే అవకాశం ఉన్నందున, లోతట్టు ప్రాంతాలు, లంక గ్రామాల్లో నివసిస్తున్న ప్రజలను ముందుగానే సురక్షిత ప్రాంతాలకు, పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించాలని ఆయన సూచించారు. దవళేశ్వరం కాటన్ బ్యారేజీ వద్ద నీటి రాక, విడుదల 8.3 లక్షల క్యూసెక్కులకు పైగా చేరాయి. త్వరలోనే 10 లక్షల క్యూసెక్కుల వద్ద మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేసే అవకాశం ఉంది.
అలాగే రాత్రికి 13 లక్షల క్యూసెక్కుల వద్ద రెండవ ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ అయ్యే అవకాశం ఉందని ఆయన తెలిపారు. ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి నీటి ప్రవాహం పెరుగుతూనే ఉన్నందున, గోదావరి నదిలో వరద ప్రవాహం సుమారు 15 లక్షల క్యూసెక్కులకు పెరిగే అవకాశం ఉందని జైన్ పేర్కొన్నారు. వరద పరిస్థితిని అధికారులు నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారని జైన్ తెలిపారు. పొంగి ప్రవహిస్తున్న వాగులు, కల్వర్టులు, కాజ్వేల (నీటి ప్రవాహంపై ఉండే మార్గాలు) గుండా ప్రమాదకరమైన ప్రయాణాలు చేయవద్దని ఆయన ప్రజలకు సూచించారు. స్నానం, ఈత లేదా చేపల వేట కోసం నదిలోకి వెళ్లవద్దని కోరిన ఆయన, ప్రమాదకర ప్రాంతాల్లో నివసించే ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.
సహాయం, సమాచారం కోసం 112, 1070, 1800 425 0101 అనే టోల్-ఫ్రీ అత్యవసర హెల్ప్లైన్ నంబర్లను సంప్రదించాలని జైన్ ప్రజలను కోరారు. కాగా, శనివారం నాడు మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు, పోలవరం, అనకాపల్లి, కాకినాడ, కోనసీమ, తూర్పు, పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు.