తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంక్రాంతి పండగ.. గోదావరి జిల్లాల్లో కోడి పందేల కోసం అంతా సిద్ధం
సంక్రాంతి సమీపిస్తున్న కొద్దీ, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పండుగ వాతావరణం నెలకొంటుంది. గోదావరి జిల్లాల్లో జరిగే మూడు రోజుల సంక్రాంతి వేడుకలు ప్రత్యేకంగా నిలుస్తాయి. ఈ పండుగ సమయంలో కోడి పందాలు అతిపెద్ద ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి. వాటిని చూడటానికి స్థానికులు, సందర్శకులు పెద్ద సంఖ్యలో గుమిగూడతారు. మూడు రోజుల్లో భారీ మొత్తంలో డబ్బు చేతులు మారుతుంది. ఇది ఈ కార్యక్రమాన్ని పండుగ వాతావరణంతో పాటు అత్యంత ఉత్కంఠభరితంగా మారుస్తుంది. ఈ పందాల కోసం కోళ్లను సిద్ధం చేయడానికి చాలా శ్రద్ధ తీసుకుంటారు.
ఎంపిక చేసిన కోళ్లకు డేగ, కాకి డేగ, కొక్కిరాయి, నెమలి అని పేర్లు పెడతారు. వాటికి ప్రత్యేక ఆహారం, శిక్షణ సాధారణంగా దసరా కాలం నుండే ప్రారంభమవుతుంది. శిక్షణ కూడా అదే సమయంలో మొదలవుతుంది. ప్రతి పదిహేను రోజులకు ఒకసారి, నిర్వాహకులు వాయిలాకు, వేపాకు, కుంకుడు ఆకు, ఉసిరాకు, వట్టివేరు, పసుపు ఉపయోగించి ఆవిరి నీటిని తయారు చేస్తారు.
ఈ ద్రావణంతో కోళ్లకు స్నానం చేయించడం దినచర్యలో ఒక భాగం. స్నానం తర్వాత, ఆవిరిని నిలుపుకోవడానికి కోళ్లను గోనె సంచులలో చుడతారు. వాటితో ఈత కొట్టించడం, శారీరక వ్యాయామాలు కూడా చేయిస్తారు. ఈ పద్ధతి చివరి పోటీ సమయంలో ఓర్పును, పోరాట సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుందని నిర్వాహకులు నమ్ముతారు.