Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 4 ఫిబ్రవరి 2026 (16:15 IST)

Godavari Pushkaralu: గోదావరి పుష్కరాలు.. భారీ కార్యాచరణకు రంగం సిద్ధం

Godavari Pushkarau
రాబోయే గోదావరి పుష్కరాల నేపథ్యంలో, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, కోనసీమ జిల్లాల్లోని గోదావరి నది వెంబడి భద్రత, రహదారులు, ప్రజా ప్రదేశాలను మెరుగుపరచడానికి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఒక భారీ కార్యాచరణ ప్రణాళికను సిద్ధం చేసింది. వరదల నుండి నదీ తీర ప్రాంతాలను రక్షించడం, యాత్రికులకు, స్థానిక ప్రజలకు రాకపోకలను సులభతరం చేయడమే దీని ప్రధాన లక్ష్యం.
 
తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో, ధవళేశ్వరం నుండి పురుషోత్తపట్నం వరకు గోదావరి నది వెంబడి ప్రధాన పనులను అధికారులు ప్రతిపాదించారు. సమీప పట్టణాలు, గ్రామాలను రక్షించే నదీ తీర గోడలను భారీ వరదల సమయంలో నష్టం జరగకుండా బలోపేతం చేసి, వెడల్పు చేస్తారు. దీనితో పాటు, నది వెంబడి ఉన్న రహదారిని పటిష్టమైన, వెడల్పాటి బీటీ రోడ్డుగా ఉన్నతీకరిస్తారు. 
 
ఇది పుష్కరాల సమయంలో ట్రాఫిక్ సాఫీగా సాగడానికి సహాయపడుతుంది. పండుగ ముగిసిన తర్వాత కూడా రోజువారీ ప్రయాణానికి ఉపయోగపడుతుంది. ధవళేశ్వరం చుట్టుపక్కల ఉన్న అనేక ప్రజా, వారసత్వ ప్రదేశాలలో కూడా అభివృద్ధి పనులు చేపట్టనున్నారు. 
 
సుప్రసిద్ధ ధవళేశ్వరం కాటన్ మ్యూజియంను ఆధునీకరిస్తారు. అదే సమయంలో చారిత్రాత్మక సర్ ఆర్థర్ కాటన్ బ్యారేజీకి మరమ్మతు పనులు చేపట్టనున్నారు. కుటుంబాలు విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి మెరుగైన ప్రదేశాలను అందించడానికి ఈ ప్రాంతంలోని పార్కులను అభివృద్ధి చేస్తారు. బొబ్బర్లంక ఆర్చ్‌లను పునర్నిర్మిస్తారు.
 
మద్దూరు, విజ్జేశ్వరం సమీపంలో నదీ నియంత్రణ వ్యవస్థలను మెరుగుపరచడానికి, అలాగే బ్యారేజీ వద్ద మెరుగైన భద్రత, పారిశుధ్య పనుల కోసం కూడా ప్రణాళికలు రూపొందించారు. భక్తులు అధికంగా ఉండే రోజులలో నదీ కార్యకలాపాలను సురక్షితంగా నిర్వహించడానికి కొత్త పరికరాలను జోడిస్తారు.
 
కోనసీమ జిల్లాలో, నదీ తీర రక్షణలను బలోపేతం చేయడానికి, వర్షాకాలంలో తరచుగా సమస్యలను ఎదుర్కొనే లోతట్టు గ్రామాలలో వరదలను నివారించడానికి ఇలాంటి పనులనే ప్రతిపాదించారు.
 
ఈ పనులు కేవలం పుష్కరాల కోసం మాత్రమే కాదని, గోదావరి నది వెంబడి నివసించే ప్రజలకు దీర్ఘకాలిక భద్రత, మెరుగైన రహదారులు, అభివృద్ధి చెందిన ప్రజా ప్రదేశాలను అందించడానికి ఉద్దేశించినవని అధికారులు చెప్తున్నారు.

శరీరం చెప్పే ప్రతి మాటనూ అందరూ వినాలి : చిరంజీవి

శరీరం చెప్పే ప్రతి మాటనూ అందరూ వినాలి : చిరంజీవిశరీరం చెప్పే ప్రతి మాటను అందరూ శ్రద్ధగా వినాలని మెగాస్టార్ చిరంజీవి సూచించారు. ప్రపంచ కేన్సర్ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని హైదరాబాద్ కిమ్స్ ఆస్పత్రిలో జరిగిన కార్యక్రమానికి ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు.

Regina Cassandra: వీడియోగ్రాఫర్ కు రెజీనా కాసండ్ర క్లాస్ తీసుకుంది

Regina Cassandra: వీడియోగ్రాఫర్ కు రెజీనా కాసండ్ర క్లాస్ తీసుకుందిసినీ హీరోయిన్లు ఏదైనా ప్రైవేట్ కార్యక్రమానికి హాజరయితే వీడియోగ్రాఫర్లు, ఫొటో గ్రాఫర్లు చాలా హంగామా చేస్తుంటారు. చాలా మంది హీరోయిన్లు వారిని అడ్డుకున్న సందర్భాలు చాలానే వున్నాయి. తాము వేసుకున్న దుస్తులతో పొటోలు తీయమని అడిగితే, డ్రెస్ మార్చుకుని రమ్మని అడిగిన ఫొటోగ్రాఫర్ల కూడా వున్నాయి. తాజాగా నేడు రెజీనా కాసండ్ర వీడియోగ్రాఫర్ పట్ల సున్నితంగా మందిలిస్తూ వారికి క్లాస్ పీకిన సందర్భం హైదరాబాద్ లో జరిగింది.

Allu Sirish: దుబాయ్‌లో శిరీష్ ప్రీ-వెడ్డింగ్ షూట్‌లో ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్

Allu Sirish: దుబాయ్‌లో శిరీష్ ప్రీ-వెడ్డింగ్ షూట్‌లో ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్అల్లు అర్జున్ సోదరుడు శిరీష్ పెండ్లి నిశ్చమయిన విషయం తెలిసిందే. నయనిక రెడ్డి తో మార్చి 6న వివాహం జరగబోతోంది. ఈ సందర్భంగా ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్ ను దుబాయ్ నిర్వహించినట్లు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ లు కనిపిస్తున్నాయి. బోట్ లో షాంపెయిన్ బాటిల్ ఓపెన్ చేస్తూ ఛీర్స్ చెబుతూ అల్లు అర్జున్ కూడా తన భార్య స్నేహారెడ్డితో కనిపించి అభిమానులను అలరించాడు. పరిమిత సభ్యులతో జరిగిన ఈ వేడుక అందరినీ కనువిందు చేస్తోంది.

Mahesh Babu: రాజమౌళికి ఓకే అనిపించడం అంత ఈజీ కాదు : మహేష్ బాబు

Mahesh Babu: రాజమౌళికి ఓకే అనిపించడం అంత ఈజీ కాదు : మహేష్ బాబుమహేష్ బాబు, ప్రియాంక చోప్రా, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్‌ కాంబినేషన్ లో దర్శకుడు రాజమౌళి రూపొందిస్తున్న సినిమా వారణాసి. వచ్చే ఏడాది విడుదల చేయనున్న ఈ సినిమా గురించి ఒక పక్క షూటింగ్ కొనసాగిస్తూనే తన ప్రణాళికను బట్టి రాజమౌళి తోపాటు తన టీమ్ ను ప్రమోషన్ ద్వారా వెల్లడిస్తున్నారు. విదేశీ ఛానల్ కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఈ సినిమా ఒక పార్ట్ వుంటుంది.

ఆనంద్ దేవరకొండ చీకటి లోకంలో దేనికోసం నీ వెతుకులాటా?

ఆనంద్ దేవరకొండ చీకటి లోకంలో దేనికోసం నీ వెతుకులాటా?ఆనంద్ దేవరకొండ హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ యాక్షన్ డ్రామా 'తక్షకుడు' మూవీ గురించి ఇంట్రస్టింగ్ అప్డేట్ పంచుకున్న నిర్మాణ సంస్థ.గ్లింప్స్ విడుదల చేసింది. నెట్ ఫ్లిక్స్ లో విడుదలకాబోతున్న ఈ చిత్రంలో ఆయన యాక్షన్ హీరోగా కనిపిస్తున్నాడు. చీకటిలో ఎక్కువ భాగం చూపించిన ఈ గ్లింప్స్ లో ప్రేమ కోసం, ప్రతీకారం కోసం పగతో రగిలిపోతున్న ఆనంద్ దేవరకొండ కనిపించాడు. తెలుగు, తమిళం, హిందీ, కన్నడ మరియు మలయాళంలో త్వరలో రానుంది.

Dry Fish : పురుషులకు మేలు చేసే ఎండు చేపలు.. మధ్యాహ్నం భోజనంలో భాగం చేస్తే?

Dry Fish : పురుషులకు మేలు చేసే ఎండు చేపలు.. మధ్యాహ్నం భోజనంలో భాగం చేస్తే?పురుషుల్లో కీళ్ల దృఢత్వం కోసం కండరాల నొప్పికి చెక్ పెట్టాలంటే.. ఎండు చేపలు తీసుకోవాలని ఆరోగ్య నిపుణులు అంటున్నారు. సమతుల్య ఆహారంలో క్రమం తప్పకుండా ఎండు చేపలను చేర్చుకుంటే పురుషుల్లో కండరాల నొప్పిని దూరం చేస్తుందని పోషకాహార నిపుణులు అంటున్నారు. ఎండు చేపల్లో ఒమేగా 3 కొవ్వు ఆమ్లాలు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ప్రోటీన్లకు మూలం. ఎండు చేపలు ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలిక శరీర నొప్పులను దూరం చేస్తాయి. ఎండిన చేపల్లో అధిక కాల్షియం కంటెంట్ వుంటుంది.

కివి పండు తింటే 7 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

కివి పండు తింటే 7 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?సీజన్‌కు తగినట్లుగా వచ్చే పండ్లను వదిలిపెట్టకుండా తినేయాలి. వీటిలో కివీ పండ్లు కూడా వున్నాయి. వీటిని తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కివీ పండ్లను తింటుంటే రక్తసరఫరా మెరుగుపడుతుంది. వీటిని తింటే ప్రాణాంతక వ్యాధులైన కాలేయ, చర్మ కేన్సర్లు దగ్గరకు రావు. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే శక్తి కివీ పండ్లకు వుంది. అధిక రక్తపోటు సమస్యతో బాధపడేవారు కివీ పండ్లను తింటుండాలి. కివీలో వుండే విటమిన్ సి కంటిచూపును మెరుగుపరచడంలో మేలు చేస్తుంది. ఒత్తిడి, మానసికి వ్యాకులతతో బాధపడేవారు కివీ పండ్లను తింటుంటే ఫలితం వుంటుంది. జీర్ణక్రియను సాఫీగా చేయడంలో కివీ పండ్లు దోహదపడతాయి.

ప్రపంచ క్యాన్సర్ దినోత్సవం 2026: రొమ్ము క్యాన్సర్‌తో జీవిస్తున్న వారికోసం 5 మానసిక ఆరోగ్య చిట్కాలు

ప్రపంచ క్యాన్సర్ దినోత్సవం 2026: రొమ్ము క్యాన్సర్‌తో జీవిస్తున్న వారికోసం 5 మానసిక ఆరోగ్య చిట్కాలుప్రపంచ క్యాన్సర్ దినోత్సవం క్యాన్సర్ సంరక్షణ అనేది కేవలం శారీరక చికిత్సకే పరిమితం కాదని, భావోద్వేగ, మానసిక మద్దతు కూడా అంతే కీలకమని గుర్తు చేస్తుంది. భారతదేశంలో అత్యంత సాధారణంగా గుర్తించబడే క్యాన్సర్లలో ఒకటైన ప్రారంభ దశ రొమ్ము క్యాన్సర్‌తో నిర్ధారణ పొందిన మహిళలకు, ఈ ప్రయాణం కీలకమైన వైద్య నిర్ణయాలతో పాటు భావోద్వేగ అనిశ్చితిని కూడా తీసుకువస్తుంది. పునరావృత ప్రమాదం, చికిత్సా మార్గాలు, దీర్ఘకాలిక జీవన నాణ్యతపై ఉన్న ఆందోళనలు మానసిక శ్రేయస్సుపై గణనీయమైన ప్రభావం చూపుతాయి.

కంటి చూపుకు ముప్పుగా స్టెరాయిడ్ల వాడకం, సెకండరీ గ్లాకోమాకు దారితీసే ప్రమాదం

కంటి చూపుకు ముప్పుగా స్టెరాయిడ్ల వాడకం, సెకండరీ గ్లాకోమాకు దారితీసే ప్రమాదంహైదరాబాద్: భారతదేశం అంతటా స్టెరాయిడ్ల వినియోగం విచ్చలవిడిగా పెరిగిపోతుండటం, తరచుగా వైద్యుల పర్యవేక్షణ లేకుండా వీటిని వాడుతుండటంపై వైద్యులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇది సెకండరీ గ్లాకోమా అనే ప్రమాదకరమైన కంటి సమస్యకు ప్రధాన కారణమవుతోందని, ఇది శాశ్వత అంధత్వానికి దారితీస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అలర్జీలు, చర్మవ్యాధులు, శ్వాసకోశ సమస్యల కోసం వాడే స్టెరాయిడ్లు, ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా దొరికే కంటి చుక్కల మందులు... దీర్ఘకాలం వాడితే కంటి ఒత్తిడిని గణనీయంగా పెంచుతాయి. దీనివల్ల కంటి నాడికి దీర్ఘకాలిక నష్టం వాటిల్లుతుందని చాలామంది రోగులకు తెలియకపోవడం గమనార్హం.

హైదరాబాదులో PMJ Jewels హాఫ్ శారీస్, పెళ్లి వేడుకల నగల డిజైన్ల ప్రదర్శన

హైదరాబాదులో PMJ Jewels హాఫ్ శారీస్, పెళ్లి వేడుకల నగల డిజైన్ల ప్రదర్శనహైదరాబాద్: 60 ఏళ్లకు పైగా ఘనమైన వారసత్వం కలిగి, దక్షిణ భారతదేశంలో అత్యంత విశ్వసనీయమైన ఆభరణాల బ్రాండ్‌గా గుర్తింపు పొందిన PMJ జ్యువెల్స్, తన అత్యుత్తమ ఆభరణాల కలెక్షన్స్‌లను ప్రదర్శించడానికి సిద్ధమైంది. జనవరి 31 నుండి ఫిబ్రవరి 2 వరకు హైదరాబాద్‌లోని తాజ్ కృష్ణలో నిర్వహించే ఈ ప్రత్యేక ప్రదర్శనలో, వివిధ శైలులకు చెందిన 10,000 కంటే ఎక్కువ రకాల ఆభరణాలను ప్రదర్శించనున్నారు. తన ప్రసిద్ధ తాజ్ కృష్ణ ప్రదర్శనలకు అదనంగా, PMJ జ్యువెల్స్ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రదర్శనలలో ఒకదాన్ని నిర్వహిస్తోంది
