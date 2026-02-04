Godavari Pushkaralu: గోదావరి పుష్కరాలు.. భారీ కార్యాచరణకు రంగం సిద్ధం
రాబోయే గోదావరి పుష్కరాల నేపథ్యంలో, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, కోనసీమ జిల్లాల్లోని గోదావరి నది వెంబడి భద్రత, రహదారులు, ప్రజా ప్రదేశాలను మెరుగుపరచడానికి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఒక భారీ కార్యాచరణ ప్రణాళికను సిద్ధం చేసింది. వరదల నుండి నదీ తీర ప్రాంతాలను రక్షించడం, యాత్రికులకు, స్థానిక ప్రజలకు రాకపోకలను సులభతరం చేయడమే దీని ప్రధాన లక్ష్యం.
తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో, ధవళేశ్వరం నుండి పురుషోత్తపట్నం వరకు గోదావరి నది వెంబడి ప్రధాన పనులను అధికారులు ప్రతిపాదించారు. సమీప పట్టణాలు, గ్రామాలను రక్షించే నదీ తీర గోడలను భారీ వరదల సమయంలో నష్టం జరగకుండా బలోపేతం చేసి, వెడల్పు చేస్తారు. దీనితో పాటు, నది వెంబడి ఉన్న రహదారిని పటిష్టమైన, వెడల్పాటి బీటీ రోడ్డుగా ఉన్నతీకరిస్తారు.
ఇది పుష్కరాల సమయంలో ట్రాఫిక్ సాఫీగా సాగడానికి సహాయపడుతుంది. పండుగ ముగిసిన తర్వాత కూడా రోజువారీ ప్రయాణానికి ఉపయోగపడుతుంది. ధవళేశ్వరం చుట్టుపక్కల ఉన్న అనేక ప్రజా, వారసత్వ ప్రదేశాలలో కూడా అభివృద్ధి పనులు చేపట్టనున్నారు.
సుప్రసిద్ధ ధవళేశ్వరం కాటన్ మ్యూజియంను ఆధునీకరిస్తారు. అదే సమయంలో చారిత్రాత్మక సర్ ఆర్థర్ కాటన్ బ్యారేజీకి మరమ్మతు పనులు చేపట్టనున్నారు. కుటుంబాలు విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి మెరుగైన ప్రదేశాలను అందించడానికి ఈ ప్రాంతంలోని పార్కులను అభివృద్ధి చేస్తారు. బొబ్బర్లంక ఆర్చ్లను పునర్నిర్మిస్తారు.
మద్దూరు, విజ్జేశ్వరం సమీపంలో నదీ నియంత్రణ వ్యవస్థలను మెరుగుపరచడానికి, అలాగే బ్యారేజీ వద్ద మెరుగైన భద్రత, పారిశుధ్య పనుల కోసం కూడా ప్రణాళికలు రూపొందించారు. భక్తులు అధికంగా ఉండే రోజులలో నదీ కార్యకలాపాలను సురక్షితంగా నిర్వహించడానికి కొత్త పరికరాలను జోడిస్తారు.
కోనసీమ జిల్లాలో, నదీ తీర రక్షణలను బలోపేతం చేయడానికి, వర్షాకాలంలో తరచుగా సమస్యలను ఎదుర్కొనే లోతట్టు గ్రామాలలో వరదలను నివారించడానికి ఇలాంటి పనులనే ప్రతిపాదించారు.
ఈ పనులు కేవలం పుష్కరాల కోసం మాత్రమే కాదని, గోదావరి నది వెంబడి నివసించే ప్రజలకు దీర్ఘకాలిక భద్రత, మెరుగైన రహదారులు, అభివృద్ధి చెందిన ప్రజా ప్రదేశాలను అందించడానికి ఉద్దేశించినవని అధికారులు చెప్తున్నారు.