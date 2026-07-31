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  4. Godavari River Continues Swelling In Telangana, Disrupts Road Connectivity
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Friday, 31 July 2026 (09:48 IST)

Godavari: భారీ వర్షాలు.. ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోన్న గోదావరి నది

Godavari
Written By: సెల్వి
Updated: Fri, 31 Jul 2026 (09:48 IST)
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గత రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు ఉమ్మడి వరంగల్ ప్రాంతంలోని ములుగు, జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాల ఏజెన్సీ ప్రాంతాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపాయి. దీనివల్ల నదీ జలమట్టాలు పెరగడం, రహదారి రవాణా వ్యవస్థకు అంతరాయం కలగడం, సహాయక చర్యలు ముమ్మరం కావడం వంటి పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. 
 
ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న ఎడతెరిపి లేని వర్షాల కారణంగా గోదావరి నది ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. గురువారం సాయంత్రం 5 గంటల సమయానికి ములుగు జిల్లాలోని రామన్నగూడెం వద్ద నదీ మట్టం 70.26 మీటర్లుగా నమోదైంది. ఈ మట్టం మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక స్థాయి కంటే 3.06 మీటర్లు తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, నదిలోకి వచ్చే నీటి ప్రవాహం క్రమంగా పెరుగుతోందని, తాము పరిస్థితిని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నామని అధికారులు తెలిపారు. 
 
బుధవారం నాడు మేడారం సమీపంలోని ఉప్పొంగుతున్న జంపన్నవాగులో కొట్టుకుపోయిన పర్యాటకుని కోసం గాలింపు చర్యలు రెండవ రోజు కూడా కొనసాగుతున్నాయి. నీటి ప్రవాహం ఉధృతంగా ఉన్నప్పటికీ, నేషనల్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్ బృందాలు పోలీసుల సహకారంతో పడవలు, ప్రత్యేక భద్రతా పరికరాలను ఉపయోగించి ఆ ప్రాంతంలో ముమ్మరంగా గాలింపు చేపడుతున్నాయి.
 
గోదావరి నది, దాని ఉపనదులలో నీటి మట్టాలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున, లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, నదులు లేదా వాగుల వైపు వెళ్లవద్దని అధికారులు సూచించారు. అల్పపీడన ప్రభావంతో గోదావరి, ఇంద్రావతి నదీ పరివాహక ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా సమ్మక్క సాగర్ బ్యారేజీకి వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది. గురువారం ఉదయం 9 గంటలకు 3.63 లక్షల క్యూసెక్కులుగా ఉన్న నీటి ప్రవాహం, సాయంత్రం 5 గంటల సమయానికి 7.60 లక్షల క్యూసెక్కులకు పెరిగింది. 
 
ప్రవాహం పెరుగుతుండటంతో, అధికారులు సాయంత్రం 7 గంటల సమయంలో మొదటి ప్రమాద హెచ్చరికను జారీ చేశారు. మత్స్యకారులు నదిలోకి వెళ్లవద్దని ఆదేశించారు. అలాగే, వరద నీరు ప్రవహిస్తున్న ప్రాంతాల గుండా పశువులను తీసుకువెళ్లవద్దని స్థానికులకు సూచించారు. 
 
వరదల వల్ల రవాణా వ్యవస్థకు అంతరాయం కలిగింది. వజీడు మండలంలోని చీకుపల్లి, పెద్దగొల్లగూడెం గ్రామాల మధ్య మరమ్మతు దశలో ఉన్న ఇసుకవాగు వంతెన వద్ద ఏర్పాటు చేసిన మళ్లింపు మార్గం (డైవర్షన్ రోడ్డు) కొట్టుకుపోవడంతో, తెలంగాణ, ఛత్తీస్‌గఢ్‌లను కలిపే జాతీయ రహదారి 163పై వాహనాల రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. మరోవైపు, జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలోని మేడిగడ్డ (లక్ష్మి) బ్యారేజీకి వరద ప్రవాహం గణనీయంగా పెరిగింది. భారీ వర్షాలు, ప్రాణహిత, గోదావరి నదులలో నీటి మట్టాలు పెరగడంతో, ఆ నీరు కాళేశ్వరంలోని త్రివేణి సంగమం వద్ద ఉన్న పుష్కర ఘాట్‌కు చేరుకుంది. 16.17 టీఎంసీల నిల్వ సామర్థ్యం కలిగిన మేడిగడ్డ బ్యారేజీకి 2.12 లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు వచ్చి చేరుతోందని అధికారులు తెలిపారు. 
 
వరద నీటిని నియంత్రించేందుకు బ్యారేజీకి చెందిన మొత్తం 85 గేట్లను తెరిచి, నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. గోదావరి నది నీటి మట్టం ప్రమాద స్థాయికి దిగువనే ఉందని అధికారులు పేర్కొన్నారు. అయితే, ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా రాబోయే 24 గంటల్లో నీటి మట్టం మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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