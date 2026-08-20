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  4. Gold prices in the Telugu states Telangana and Andhra Pradesh have decreased slightly
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Thursday, 20 August 2026 (08:19 IST)

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయి?

gold
Written By: ఠాగూర్
Published: Thu, 20 Aug 2026 (08:19 IST)
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రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణాల్లో బంగారం ధరల్లో స్వల్పంగా క్షీణత కనిపించాయి. అంతర్జాతీయ భౌగోళిక రాజకీయ పరిణామాల కారణంగా ఆగస్టు 20వ తేదీ గురువారం ఈ పసిడి ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. దేశీయ మార్కెట్‌లోని ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం, వెండి ధరల వివరాలను పరిశీలిస్తే, 
 
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని హైదరాబాద్, నిజామాబాద్, ఖమ్మం నగరాల్లో పది గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,54,960గా ఉంది. అలాగే, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,42,040 వద్ద కొనసాగుతోది. 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,16,220గా నమోదైంది. ఇకపోతే, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని విజయవాడ నగరంలో కూడా ఇవే ధరలు కొనసాగుతున్నాయి.
 
మరోవైపు, వెండి ధరల్లో స్వల్ప తగ్గుదల కనిపించింది. కిలో వెండిపై రూ.100 మేరకు తగ్గింది. హైదరాబాద్, విజయవాడ మార్కెట్‌లలో కిలో వెండి ధర రూ.2,49,900 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. అయితే, ఈ నగరాల్లో నగల దుకాణాలను బట్టి ధరల్లో మార్పులు కనిపించనున్నాయి. అలాగే, ఈ రేట్లకు జీఎస్టీ, తయారీ చార్జీలు అదనంగా వడ్డిస్తారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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