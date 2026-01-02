శ్రీకాకుళం వాసులకు శుభవార్త - పలు రైళ్లకు స్టాపింగులు
శ్రీకాకుళం జిల్లా వాసులకు ప్రయోజనం చేకూరేలా పలు రైళ్లకు వివిధ రైల్వే స్టేషన్లలో స్టాపింగ్ సౌకర్యం కల్పించారు. తద్వారా వేలాది మంది ప్రయాణికులు లబ్ధి పొందనున్నారు. ముఖ్యంగా, జిల్లాలోని కీలక రైల్వే స్టేషన్లలో హాల్ట్లు మంజూరు చేసిందని, తెలిపారు. పూరి - అహ్మదాబాద్ ఎక్స్ప్రెస్ రైలుకు ఇచ్ఛాపురం స్టేషనులో, బెరంపురం - విశాఖపట్టణం ఎక్స్ప్రెస్కు తిలారు వద్ద, భువనేశ్వర్ - న్యూ విశాఖపట్టణం ఎక్స్ప్రెస్కు బారువ వద్ద హాల్ట్కు అనుమతిస్తూ రైల్వే శాఖ ఆదేశాలు జారీ చేసిందని చెప్పారు.
ఈ విషయాన్ని శ్రీకాకుళం టీడీపీ ఎంపీ, కేంద్ర పౌర విమానయాన మంత్రి కె.రామ్మోహన్ నాయుడు వెల్లడించారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా వాసుల దీర్ఘకాలిక రైల్వే డిమాండ్లకు కేంద్ర రైల్వే శాఖ అనుమతి ఇచ్చిందని, ఇది ఎంతో ఆనందంగా ఉందని తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా కేంద్ర రైల్వేశాఖమంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్కు రామ్మోహన్ నాయుడు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
'ప్రజా ప్రయోజనాన్ని ప్రామాణికంగా తీసుకుని, ఈ అంశంపై ఎంతోకాలంగా నిరంతరం కృషి చేస్తున్నాను. సానుకూల స్పందన ఇచ్చి సహకరించిన రైల్వే మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్, రైల్వే అధికారులకు కృతజ్ఞతలు. ఈ నిర్ణయం శ్రీకాకుళం జిల్లాకు మెరుగైన రైలు సౌకర్యాలు, అభివృద్ధి దిశగా వేసిన ఒక ముఖ్యమైన అడుగు' అని రామ్మోహన్ నాయుడు తన ఎక్స్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేశారు.