రండమ్మా రండి, మందులిచ్చేందుకు మీ ఊరు వచ్చా: ఎంత మంచి వైద్యుడో!!
ప్రభుత్వాసుపత్రులలో వైద్యులు అనగానే కేవలం ఆసుపత్రులలో వైద్యం చేసి వెళ్లిపోతుంటారని చెబుతుంటారు. కొన్నిచోట్ల కొంతమంది వైద్యులు అసలు అందుబాటులో వుండటం లేదని కూడా ఆరోపిస్తుంటారు ప్రజలు. ఐతే ఏలూరు జిల్లాలో ఓ ప్రభుత్వ వైద్యుడు మాత్రం ఇందుకు భిన్నంగా వున్నారు. అందరిచేత శభాష్ అనిపించుకుంటున్నారు. ఇంతకీ ఆయన ఏం చేస్తున్నారో తెలుసా?
ఏలూరు జిల్లా వేలేరుపాడు మండలం పరిధిలో వున్న మారుమూల గ్రామాలకు తనే స్వయంగా వైద్య సిబ్బందితో కలిసి వెళ్తున్నారు. అక్కడ మైకులో ప్రజలకు మైకులో అనారోగ్య సమస్యలపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. అనారోగ్యంతో వున్నవారిని పిలిచి వైద్యం చేయించుకోవాలని చెబుతున్నారు. తమవద్ద మందులు వున్నాయనీ, సీజనల్ వ్యాధులతో పాటు బీపీ, షుగర్ వంటి వ్యాధులకు మందులు వున్నాయనీ, వాటిని తీసుకుని వెళ్లండి అని చెబుతున్నారు. ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో ఇలాంటి వైద్యుడు తమకు వుండటం పట్ల ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.