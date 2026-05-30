హ్యాక్ టు ది ఫ్యూచర్లో ఏఐ ఆధారిత పరిష్కారాలను రూపొందించిన తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులు
విశాఖపట్నంలోని గీతం డీమ్డ్ విశ్వవిద్యాలయంలో 'హ్యాక్ టు ది ఫ్యూచర్ 2026' ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎడిషన్ నేడు ముగిసింది. ఈ ఐదు రోజుల రెసిడెన్షియల్ బూట్క్యాంప్లో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లోని ఆరు జిల్లాల నుంచి 23 విద్యార్థి బృందాలు (మొత్తం 111 మంది విద్యార్థులు) పాల్గొని, తమ చుట్టుపక్కల సమాజం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలకు పరిష్కారాల నమూనాలను రూపొందించారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్వ్యాప్తంగా ఉన్న 742 ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) పై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తూ ప్రయోగాత్మకంగా అమలు చేస్తున్న 'ఫ్యూచర్ స్కిల్స్' పాఠ్యాంశాల ద్వారా నేర్చుకున్న అంశాలను ఈ ఈవెంట్ ఒక వేదికపైకి తీసుకువచ్చింది. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా ఇప్పటికే 1,500 మందికి పైగా ఉపాధ్యాయులకు శిక్షణ ఇవ్వగా, 90,000 మందికి పైగా విద్యార్థులకు దీని ప్రయోజనాలు అందాయి. క్వెస్ట్ అలయన్స్, సమగ్ర శిక్షా అభియాన్, లీడర్షిప్ ఫర్ ఈక్విటీ, గీతం డీమ్డ్ విశ్వవిద్యాలయం సంయుక్తంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాయి.
నాలుగు రోజుల పాటు జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో, విద్యార్థుల బృందాలు ఎంఐటీ యాప్ ఇన్వెంటర్, స్క్రాచ్, ఆర్డునో, రోబోటిక్స్ ప్లాట్ఫారమ్లతో సహా వివిధ సాంకేతిక పరికరాలను ఉపయోగించి యాప్-ఆధారిత, ప్రోడక్ట్-ఆధారిత ఏఐ పరిష్కారాలను నిర్మించాయి. తమ నమూనాలను ప్రదర్శించడానికి ముందు, విద్యార్థులు వినియోగదారుల అవసరాలపై పరిశోధన, ఇటరేటివ్ డిజైన్, తోటివారి అభిప్రాయాలను స్వీకరించే దశలను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. విద్యార్థులు తమ పాఠశాల, సమాజం లేదా ప్రాంతంలో గుర్తించిన ఏదైనా ఒక నిర్దిష్ట సమస్య ఆధారంగానే ప్రతి పరిష్కారాన్ని రూపొందించడం విశేషం.
ఈ సందర్భంగా క్వెస్ట్ అలయన్స్ స్కూల్స్ ప్రోగ్రామ్ డైరెక్టర్ నేహా పార్టి మాట్లాడుతూ, విద్యార్థుల ఆలోచనలకు ప్రాణం పోయడానికి హ్యాకథాన్లు ఒక అద్భుతమైన వేదికగా నిలుస్తాయి. యువ విద్యార్థులు తమ జీవిత అనుభవాల నుంచి ఎన్నో విషయాలను నేర్చుకుంటున్నారు. తాము తీవ్రంగా భావించే సమస్యలను వ్యక్తపరచడానికి, సాంకేతికత ఆధారిత పరిష్కారాల గురించి ఆలోచించడానికి హ్యాకథాన్లు వారికి ఒక స్థలాన్ని అందిస్తాయి. తద్వారా వారు సృష్టికర్తలుగా, ఆవిష్కర్తలుగా మారుతారు. తాము ఊహించిన మార్పును తీసుకురాగల సత్తా తమలో ఉందనే ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఇది వారిలో నింపుతుంది అని అన్నారు.
విద్యార్థులు రూపొందించిన పరిష్కారాలు ఎన్నో రకాల సమస్యలను పరిష్కరించేలా ఉన్నాయి. తమ గ్రామంలో కలుషిత తాగునీటి వల్ల వచ్చే కిడ్నీ వ్యాధులను అరికట్టేందుకు సెన్సార్ ఆధారిత నీటి నాణ్యత పర్యవేక్షణ వ్యవస్థ, జంతువులకు హాని కలగకుండా మానవులు-ఏనుగుల మధ్య సంఘర్షణల నుంచి రైతులను రక్షించడానికి మోషన్ సెన్సార్లు, ఏఐ పర్యవేక్షణతో కూడిన ఎలిఫెంట్ అలెర్ట్ సిస్టమ్, బస్సుల్లో ప్రమాదాలు లేదా అగ్నిప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా తలుపులు తెరుచుకునేలా స్మార్ట్ ఎమర్జెన్సీ సిస్టమ్, విద్యుత్ సరఫరా సరిగ్గా లేని ప్రాంతాల్లోని రైతుల కోసం పెడల్ ఆధారిత ఇరిగేషన్ పంప్, ఫిషింగ్, సెక్స్టార్షన్, ఆన్లైన్ మోసాల గురించి వినియోగదారులకు అవగాహన కల్పించడంతో పాటు ఆయా సంఘటనలను అధికారిక హెల్ప్లైన్ల ద్వారా నివేదించేలా మార్గనిర్దేశం చేసే ఇంటరాక్టివ్ చాట్బాట్, బాల్య వివాహాలకు వ్యతిరేకంగా అవగాహన కల్పించే యాప్లు, కమ్యూనిటీ ప్రచారాలు, అలాగే సీలింగ్ ఫ్యాన్లకు ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకోకుండా నిరోధించే పరికరం వంటి ఎన్నో అద్భుతమైన ఆవిష్కరణలను విద్యార్థులు తీసుకువచ్చారు.
ఎవరైనా ఉరివేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే వెంటనే అలారం మోగి, చుట్టుపక్కల వారిని అప్రమత్తం చేసేలా ఈ ఫ్యాన్ను డిజైన్ చేశాము. మా బంధువుల్లో ఒకరు ఇలాగే ఆత్మహత్య చేసుకుని చనిపోయారు. ఆ సంఘటన మమ్మల్ని మానసికంగా ఎంతగానో కలచివేసింది. ఆ సమయంలోనే ఈ సమస్యను ఎందుకు పరిష్కరించకూడదు అని నేను, నా క్లాస్మేట్స్ ఆలోచించడం ప్రారంభించాము. దీనిపై పరిశోధన చేసినప్పుడు, ఇది కేవలం మా ఒక్కరి సమస్య మాత్రమే కాదని, ఎంతో పెద్ద సమస్య అని మేము గ్రహించాము అని లింగంపల్లి జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో తొమ్మిదో తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థిని తోడేలు నాగ దివ్యశ్రీ వివరించారు.
వేగంగా మారుతున్న ప్రస్తుత ప్రపంచంలో ఉపాధి పొందడానికి యువతకు కేవలం సాంకేతిక పరిజ్ఞానం మాత్రమే సరిపోదనే విషయాన్ని గుర్తిస్తూ, విద్యార్థుల్లో భవిష్యత్ నైపుణ్యాలను పెంపొందించేందుకు క్వెస్ట్ అలయన్స్ చేస్తున్న ప్రయత్నాల్లో ఈ ఈవెంట్ ఒక భాగం. విమర్శనాత్మకంగా ఆలోచించే సామర్థ్యం, ఇతరులతో కలిసి పనిచేయడం, వాస్తవ సమస్యలను గుర్తించడం, వాటికి పరిష్కారాలను నిర్మించడం వంటి నైపుణ్యాలే ఒక యువకుడు భవిష్యత్తులో విజయవంతం అవుతాడా లేదా అని నిర్ణయిస్తాయని నిర్వాహకులు భావిస్తున్నారు.
మే 29న నమూనాల ప్రదర్శన ముగిసిన అనంతరం, ప్రభుత్వ విద్యలో ఏఐ అక్షరాస్యత, భవిష్యత్ నైపుణ్యాల పునరాలోచన అనే అంశంపై ప్యానెల్ చర్చ జరిగింది. ఇందులో విద్యార్థి ఆవిష్కర్తలు, ఉపాధ్యాయ మార్గదర్శకులు, పాఠశాల నాయకులు, విద్యాశాఖ అధికారులు ఒకే వేదికపైకి వచ్చారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులకు ఏఐ అక్షరాస్యత అంటే ఏమిటి, వారిని భవిష్యత్తులో అద్భుతమైన కెరీర్ల కోసం సన్నద్ధం చేయడానికి ఎలాంటి వ్యవస్థాగత మార్పులు అవసరం అనే దానిపై వారు సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. విమర్శనాత్మక ఆలోచన, డేటా అక్షరాస్యత, కంప్యూటేషనల్ థింకింగ్ లాంటి ప్రాథమిక నైపుణ్యాల పాత్ర గురించి, అలాగే ఈ మార్పును కొనసాగించడానికి ఉపాధ్యాయ వర్గంలో రావలసిన పరివర్తన గురించి కూడా ఈ చర్చలో ప్రముఖంగా ప్రస్తావించారు.
ముగింపు కార్యక్రమంలో విద్యార్థులతో పాటు, ఈ అద్భుతమైన ప్రక్రియలో కీలక భూమిక పోషించిన ఉపాధ్యాయులు, జిల్లా స్థాయి నాయకులను సైతం ఘనంగా సత్కరించి వారి సేవలను గుర్తించారు. ఈ హ్యాక్ టు ది ఫ్యూచర్ కార్యక్రమాన్ని ఇప్పటివరకు ఐదు రాష్ట్రాల్లో నిర్వహించారు. ప్రస్తుతం రెండవ సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టిన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎడిషన్.. విద్యార్థుల భవిష్యత్ అవసరాలకు అనుగుణంగా వారిని తీర్చిదిద్దేందుకు, వారి అభివృద్ధికి మరియు కొత్త అవకాశాలను సృష్టించేందుకు వీలుగా ఫ్యూచర్ స్కిల్స్ పాఠ్యాంశాలను ఆంధ్రప్రదేశ్వ్యాప్తంగా విస్తరించాలని రాష్ట్ర విద్యా నాయకత్వాన్ని కోరింది.
