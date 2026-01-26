అమరావతిలో చంద్రబాబు, పవన్.. 301 మంది ఖైదీలకు పెరోల్ మంజూరు
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా అమరావతిని ప్రకటించిన తర్వాత తొలిసారిగా, రాష్ట్ర స్థాయి గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలకు అమరావతి ఆతిథ్యం ఇస్తోంది. ఈ కార్యక్రమం రాజకీయంగానే కాకుండా, విధానపరంగా కూడా ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిగా పరిగణించబడుతోంది.
రాష్ట్ర శాశ్వత రాజధానిగా అమరావతిని చట్టబద్ధంగా స్థాపించి, ఈ నిర్ణయాన్ని కట్టుబడి ఉండేలా, మార్చడానికి వీలులేకుండా చేసే అధికారిక రాజధాని బిల్లు ప్రకటనతో ఇది ఏకకాలంలో జరుగుతోంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్ శ్రీ అబ్దుల్ నజీర్, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్, ఇతర మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు ఈ బృహత్తర గణతంత్ర దినోత్సవ పరేడ్లో పాల్గొంటున్నారు.
మరోవైపు తెలంగాణ జైళ్లు, దిద్దుబాటు సేవల డైరెక్టర్ జనరల్ సౌమ్య మిశ్రా మాట్లాడుతూ.. ఈ ఏడాదిలో కుటుంబ అత్యవసర పనుల నిమిత్తం ఏకంగా 301 మంది ఖైదీలకు పెరోల్ మంజూరు చేయగా, మంచి ప్రవర్తనకు ప్రోత్సాహకంగా 218 మంది ఖైదీలకు ఫర్లో మంజూరు చేశారు.
గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల సందర్భంగా జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించిన అనంతరం ఆమె మాట్లాడుతూ, ఖైదీల కోసం తమ శాఖ సౌకర్యాలను గణనీయంగా బలోపేతం చేసిందని తెలిపారు.
రాష్ట్ర, జిల్లా న్యాయ సేవా ప్రాధికార సంస్థల మద్దతుతో, 155 మంది న్యాయ సహాయ ప్యానెల్ న్యాయవాదులు, 47 మంది పారా-లీగల్ వాలంటీర్ల అంకితభావంతో కూడిన సేవల ద్వారా మొత్తం 6,573 మంది ఖైదీలు న్యాయ సహాయం పొందగా, ఫలితంగా 3,634 మంది ఖైదీలు విడుదలయ్యారు.