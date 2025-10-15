మాజీ రాష్ట్రపతి ఎ.పి.జె. అబ్దుల్ కలాం జయంతి: గవర్నర్లు, సీఎంల నివాళులు
మాజీ రాష్ట్రపతి ఎ.పి.జె. అబ్దుల్ కలాం జయంతి సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల గవర్నర్లు, ముఖ్యమంత్రులు ఆయనకు నివాళులు అర్పించారు. భారతరత్న అబ్దుల్ కలాంకు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్ ఎస్. అబ్దుల్ నజీర్ నివాళులు అర్పించారు.
అభివృద్ధి చెందిన స్వావలంబన భారతదేశం కోసం డాక్టర్ కలాం దార్శనికత విద్య, ఆవిష్కరణ, యువత సాధికారత శక్తిలో పాతుకుపోయిందని గవర్నర్ అన్నారు.
ఆయన ఒక విశిష్ట శాస్త్రవేత్త, ఉపాధ్యాయుడు, రచయిత, వాగ్ధాటిగల వక్త, భారతదేశ వృద్ధికి, ముఖ్యంగా అంతరిక్షం, క్షిపణి కార్యక్రమాలలో గణనీయమైన కృషి చేశారు. ఆయన వినయం, విజయాలు భవిష్యత్ తరాలకు స్ఫూర్తినిస్తూనే ఉన్నాయని గవర్నర్ అన్నారు.