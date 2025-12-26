Greater Vijayawada: విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ విస్తరణకు బాబు గ్రీన్ సిగ్నల్
విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ విస్తరణ ప్రతిపాదనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సానుకూలంగా స్పందించారు. ప్రణాళికాబద్ధమైన, స్థిరమైన అభివృద్ధి కోసం గ్రేటర్ విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ను సృష్టించడం ఈ ప్రణాళిక లక్ష్యం.
ఈ ప్రతిపాదనలో చుట్టుపక్కల ఉన్న 74 గ్రామాలను కార్పొరేషన్ పరిధిలో విలీనం చేయడం కూడా ఉంది. ఇది దీర్ఘకాలిక వృద్ధికి తోడ్పడుతుందని, పట్టణ ప్రణాళికను క్రమబద్ధీకరిస్తుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
నగర భవిష్యత్తు అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ముఖ్యమంత్రి ఈ ప్రాజెక్టును తీవ్రంగా పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ విస్తరణ సమగ్ర నీటి సరఫరా, వరద నిర్వహణ వ్యవస్థలను మెరుగుపరుస్తుందని భావిస్తున్నారు.
ఇది ఎన్టీఆర్-కృష్ణా జిల్లా విభజన తర్వాత ఏర్పడిన పరిపాలనా, ప్రోటోకాల్ సమస్యలను పరిష్కరించడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. ఏకీకృత ఏర్పాటు ప్రణాళిక, అమలును సులభతరం చేస్తుంది.
గ్రేటర్ విజయవాడ పోలీసు, రవాణా, శాంతిభద్రతలు, విమానాశ్రయ పరిపాలనలో బలమైన సమన్వయాన్ని కూడా తీసుకురాగలదు. ఈ ప్రతిపాదన పారిశ్రామిక కారిడార్లు, ఐటీ పార్కులు, లాజిస్టిక్స్ హబ్లు, పర్యాటక పెట్టుబడులను పెంచుతుందని భావిస్తున్నారు. పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి అవకాశాలు ఉండే అవకాశం ఉంది.
విజయవాడను ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక రాజధానిగా భావిస్తారు. అమరావతికి సమీపంలో ఉండటం వల్ల వృద్ధి కేంద్రంగా దాని స్థానాన్ని బలపరుస్తుంది. గ్రేటర్ విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నిర్మాణాత్మక ప్రణాళిక, రాష్ట్ర పరిపాలనతో మెరుగైన సమన్వయం ద్వారా అభివృద్ధిని వేగవంతం చేస్తుందని భావిస్తున్నారు.